"Abstiegskampf pur" in Rothenstadt - Eschenbach kommt

Schauen wir auf die "Creme de la Creme" der Liga: Da tritt Ligaprimus SV 08 Auerbach (1./25) auf eigenem Terrain an und schlüpft gegen den TSV Reuth (6./15) natürlich in die Rolle des Favoriten. Vor einer kniffligen Hausaufgabe steht der aktuelle "Vize" SpVgg Trabitz, gibt doch die bislang eine scharfe Klinge schlagende Grenzlandelf aus Eslarn (4./17) am heutigen Feiertag ihre Visitenkarte ab. Um an den Auerbachern dranzubleiben, muss die Baier-Elf diese Herausforderung meistern, das versteht sich von selbst. Dass sich seit Donnerstagabend der Druck des Gewinnenmüssens auf die beiden Führenden erhöht hat, ist der SV Grafenwöhr (3./23) zu verdanken, die mit einem 5:0 im vorgezogenen Heimspiel gegen den SC Kirchenthumbach (13./8) vorgelegt und mit den Trabitzern - zumindest bis heute Abend erst einmal - nach Punkten gleichgezogen hat.

Nur einen Zähler hat der ASV in den letzten fünf Partien holen können, es ging dabei allerdings gegen die zum Favoritenkreis zählenden Teams. Das Abrutschen in eine nicht ungefährliche Region war die logische Konsequenz daraus. Nun ist es tatsächlich an der Zeit, diesen Abwärtstrend zu stoppen, mit den Gästen aus Tremmersdorf kommt allerdings ein Gegner angereist, der nach seinem Trainerwechsel mit sichtlich neuem Schwung ans Werk ging und vor der Niederlage in Kulmain am letzten Wochenende zehn Punkte aus vier Matches holte, also quasi auf der Überholspur war. So ist die Auseinandersetzung für beide Seiten - den ASV und den FCT trennen zwei Punkte - irgendwie richtungsweisend. Ein Sieg darf als kleiner Befreiungsschlag bezeichnet werden und lässt den Blick nach oben richten, eine Niederlage bedeutet wohl, dass die restlichen Spiele der Vorrunde ganz im Zeichen des Daseinskampfes stehen werden. Und das will hüben wie drüben keiner.

"Da ich in dieser Woche kontaktiert wurde, ob nun mein Abschied bevorstehen würde, möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, um etwas klarzustellen: Ich habe mich bewusst für diese Aufgabe entschieden: Am Land, mit kleinem Kader und den Problemen, die dazugehören. Meine Aussage bezog sich ausschließlich auf die Art und Weise, wie wir das Spiel in Auerbach verloren haben. Denn das war trotz aller Umstände inakzeptabel und sollte so eben nicht nochmal passieren. Ansonsten ist das hier ein sehr gut geführter Verein mit guter Vorstand- und Kameradschaft und vielen fleißigen Händen, sowie einem top Platzwart, deswegen fühle ich mich auch wohl hier. Wer mich auch nur ein bisschen kennt, der weiß: Ich bin der Letzte, der einfach aufgibt! Mein Feuer und meine Leidenschaft löscht man nicht so schnell aus.

Zum Spiel am Wochenende gegen Tremmersdorf: Natürlich müssen wir nach dem katastrophalen September mal wieder punkten und so das Selbstvertrauen nach und nach wiederherstellen. Der lange Ausfall von Christian Scherm trifft uns schon sehr hart. Zumindest können wir diese Woche wieder voll trainieren und uns gezielt vorbereiten auf das Match gegen einen wiedererstarkten Gegner. Wir sind oft noch zu ungenau und haben zu wenig Mut in unseren Aktionen, daran arbeiten wir gerade. Ich will auf jeden Fall etwas Zählbares hierbehalten, am liebsten natürlich endlich wieder einen Dreier. Das ist dann möglich, wenn wir mal wieder über 90 Minuten konstant Leistung bringen", so ASV-Coach Michael Kaufmann.

"Am Sonntag geht es in Haidenaab für uns nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, ob sich der FCT in den nächsten Wochen wieder dem Abstiegskampf zuwenden muss. Mit den beiden Rückkehrern Patrick Dittner und Christofer Neukam - beide waren in Urlaub - hat Trainer Robert Schäffler personell wieder etwas mehr Möglichkeiten, als in Kulmain. Dennoch bleibt die Personallage weiterhin angespannt, weil mit Moritz Dötsch, Jakob Diepold, Simon Seitz, Philipp Tauber und Patrick Hutzler viele Leistungsträger nach wie vor nicht oder nur sehr eingeschränkt - wie Kapitän Michael Diepold - zur Verfügung stehen", so FCT-Vorsitzender Wolfgang Seitz in der Vorschau.