"Abstiegskampf pur" in Rothenstadt - Eschenbach kommt

Knallharten Abstiegskampf bekommen die Fußballfans am Sonntag auf dem Sportgelände an der Maierhofstrasse in Rothenstadt geboten, wenn der VfB (11./9) im Rahmen des 11. Spieltags auf den punktgleichen Gast aus Eschenbach (12./9) prallt. Ohne Wenn und Aber geht es dabei ums nackte Dasein in der Liga, da werden keine Geschenke verteilt. Die Mitstreiter der beiden standen ("Dumba" verlor gestern Abend mit 0:5 in Grafenwöhr) und stehen (Kohlberg gegen Kulmain) vor hohen Hürden, "schaun mer mal", wer von den Kellerkindern am Wochenende etwas für eine Verbesserung seiner unbefriedigenden Lage tun kann.
Schauen wir auf die "Creme de la Creme" der Liga: Da tritt Ligaprimus SV 08 Auerbach (1./25) auf eigenem Terrain an und schlüpft gegen den TSV Reuth (6./15) natürlich in die Rolle des Favoriten. Vor einer kniffligen Hausaufgabe steht der aktuelle "Vize" SpVgg Trabitz, gibt doch die bislang eine scharfe Klinge schlagende Grenzlandelf aus Eslarn (4./17) am heutigen Feiertag ihre Visitenkarte ab. Um an den Auerbachern dranzubleiben, muss die Baier-Elf diese Herausforderung meistern, das versteht sich von selbst. Dass sich seit Donnerstagabend der Druck des Gewinnenmüssens auf die beiden Führenden erhöht hat, ist der SV Grafenwöhr (3./23) zu verdanken, die mit einem 5:0 im vorgezogenen Heimspiel gegen den SC Kirchenthumbach (13./8) vorgelegt und mit den Trabitzern - zumindest bis heute Abend erst einmal - nach Punkten gleichgezogen hat.
Nur einen Zähler hat der ASV in den letzten fünf Partien holen können, es ging dabei allerdings gegen die zum Favoritenkreis zählenden Teams. Das Abrutschen in eine nicht ungefährliche Region war die logische Konsequenz daraus. Nun ist es tatsächlich an der Zeit, diesen Abwärtstrend zu stoppen, mit den Gästen aus Tremmersdorf kommt allerdings ein Gegner angereist, der nach seinem Trainerwechsel mit sichtlich neuem Schwung ans Werk ging und vor der Niederlage in Kulmain am letzten Wochenende zehn Punkte aus vier Matches holte, also quasi auf der Überholspur war. So ist die Auseinandersetzung für beide Seiten - den ASV und den FCT trennen zwei Punkte - irgendwie richtungsweisend. Ein Sieg darf als kleiner Befreiungsschlag bezeichnet werden und lässt den Blick nach oben richten, eine Niederlage bedeutet wohl, dass die restlichen Spiele der Vorrunde ganz im Zeichen des Daseinskampfes stehen werden. Und das will hüben wie drüben keiner.
"Da ich in dieser Woche kontaktiert wurde, ob nun mein Abschied bevorstehen würde, möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, um etwas klarzustellen: Ich habe mich bewusst für diese Aufgabe entschieden: Am Land, mit kleinem Kader und den Problemen, die dazugehören. Meine Aussage bezog sich ausschließlich auf die Art und Weise, wie wir das Spiel in Auerbach verloren haben. Denn das war trotz aller Umstände inakzeptabel und sollte so eben nicht nochmal passieren. Ansonsten ist das hier ein sehr gut geführter Verein mit guter Vorstand- und Kameradschaft und vielen fleißigen Händen, sowie einem top Platzwart, deswegen fühle ich mich auch wohl hier. Wer mich auch nur ein bisschen kennt, der weiß: Ich bin der Letzte, der einfach aufgibt! Mein Feuer und meine Leidenschaft löscht man nicht so schnell aus.
Zum Spiel am Wochenende gegen Tremmersdorf: Natürlich müssen wir nach dem katastrophalen September mal wieder punkten und so das Selbstvertrauen nach und nach wiederherstellen. Der lange Ausfall von Christian Scherm trifft uns schon sehr hart. Zumindest können wir diese Woche wieder voll trainieren und uns gezielt vorbereiten auf das Match gegen einen wiedererstarkten Gegner. Wir sind oft noch zu ungenau und haben zu wenig Mut in unseren Aktionen, daran arbeiten wir gerade. Ich will auf jeden Fall etwas Zählbares hierbehalten, am liebsten natürlich endlich wieder einen Dreier. Das ist dann möglich, wenn wir mal wieder über 90 Minuten konstant Leistung bringen", so ASV-Coach Michael Kaufmann.
"Am Sonntag geht es in Haidenaab für uns nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, ob sich der FCT in den nächsten Wochen wieder dem Abstiegskampf zuwenden muss. Mit den beiden Rückkehrern Patrick Dittner und Christofer Neukam - beide waren in Urlaub - hat Trainer Robert Schäffler personell wieder etwas mehr Möglichkeiten, als in Kulmain. Dennoch bleibt die Personallage weiterhin angespannt, weil mit Moritz Dötsch, Jakob Diepold, Simon Seitz, Philipp Tauber und Patrick Hutzler viele Leistungsträger nach wie vor nicht oder nur sehr eingeschränkt - wie Kapitän Michael Diepold - zur Verfügung stehen", so FCT-Vorsitzender Wolfgang Seitz in der Vorschau.
Die 2 trifft auf die 4, ein Spitzenspiel, ein Verfolgerduell, ganz wie man will. Jedenfalls darf in dieser Partie am Freitagabend einiges erwartet werden. Die Ausgangslage ist klar: Für die Heimelf darf nur ein Dreier zählen, um dem Spitzenreiter weiterhin den "heißen Atem" im Nacken spüren zu lassen. Zudem haben die Grafenwöhrer nach Punkten aufgeschlossen. Auch wenn man zuletzt aus den beiden Spielen gegen Ligafavoriten nur einen Zähler abschöpfen konnte, reisen die Gäste von der Landesgrenze keineswegs chancenlos an. Um das erklärte Ziel, einen Punkt einzufahren, zu erreichen, ist jedenfalls eine konzentrierte Defensivleistung vonnöten. Vorne ist der TSV ja immer für ein Tor gut, zudem seine Offensivkräfte wieder vollzählig sind.
"Am Feiertag wartet auf uns ein besonderes Heimspiel: Wir empfangen den Tabellenvierten TSV Eslarn. Während wir als Zweiter der Kreisliga Nord weiter Druck auf die Spitze machen wollen, kommt Eslarn mit zwei sieglosen Spielen im Gepäck nach Trabitz. Auch in den bisherigen Duellen mit Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel hatten die Gäste zuletzt wenig zu holen – und daran soll sich auch diesmal nichts ändern. Unser Ziel ist klar: Den Vorsprung auf Eslarn auf neun Punkte ausbauen, die eigenen Stärken ausspielen und gemeinsam mit unseren Zuschauern ein echtes Heimspiel-Feiertagserlebnis schaffen. Mit voller Konzentration, Intensität und mannschaftlicher Geschlossenheit wollen wir den nächsten Schritt gehen. Positiv stimmt zusätzlich die Rückkehr einiger zuletzt verletzter Spieler, die unserem Spiel wieder mehr Variationsmöglichkeiten geben und für frische Impulse sorgen. Damit stehen die Chancen gut, dass wir am Feiertag nicht nur in der Breite stärker aufgestellt sind, sondern auch mit neuer Qualität in der Offensive wie Defensive auftreten können", so das ausführliche Statement von SpVgg-Coach Thomas Baier.
"Nach der Niederlage gegen Auerbach sind wir beim nächsten Aufstiegsaspiranten zu Gast. Ziel wird es sein, die individuellen Fehler so gering wie möglich zu halten, dann könnte für uns was drin sein, obgleich es brutal schwer werden wird. Wir sind zwar Aussenseiter, dennoch ist die Zielvorgabe einen Punkt zu ergattern. Der Fokus wird darauf liegen, die Individualisten der SpVgg in den Griff zu bekommen. Personell ist Ondrej Kral nach seiner Rotsperre wieder zurück, so dass wir fast aus dem Vollen Schöpfen können", sagt Gästespielertrainer Peter Rackl.
Nach dem überzeugenden Auftritt in Eslarn ist die Brust des Tabellenführers weiterhin breit. Gegen den unberechenbaren und keinesfalls zu unterschätzenden Gast haben die Bergstädter nun nichts anderes auf der Agenda, als ihren Zwei-Punkte-Vorsprung zu verteiden, will heissen den fünften Heimsieg zu landen. Nach zuletzt Grafenwöhr bekommt der TSV gleich im Anschluß den nächsten "dicken Brocken" vorgesetzt. Ziel ist es, dem Ligaprimus mit maximalem Einsatzwillen und großer Moral zu begegnen, um ihm bestmöglich Paroli zu bieten. Wozu es dann reicht, wird sich zeigen.
"Am Sonntag treffen wir mit Reuth auf einen erneut unangenehmen Gegner. Obwohl der Sieg am vergangenen Wochenende zu keiner Zeit gefährdet war, haben wir dennoch in einigen Bereichen Verbesserungspotential. Entsprechend gingen wir in die Trainingswoche, um uns optimal auf das bevorstehende Heimspiel vorzubereiten", sagt SV-Coach Dani Maier.
"Am Sonntag reisen wir als Außenseiter nach Auerbach. Unser kommender Gegner gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Liga und steht nicht zu Unrecht an der Tabellenspitze. Die Tugenden Fleiß, Leidenschaft und absolute Wille sind unbedingt von Nöten, ohne dies wird es ein Leichtes für Auerbach", so Gästespielertrainer Tom Wildenauer.
Auch wenn vor allem der Gastgeber ein wenig die Wichtigkeit dieses Kellerduells herunterspielt, es bleibt ein "Sechs-Punkte-Spiel", schließlich geht es im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten. Für die neuformierte Heimelf geht es zudem darum, endlich den ersten Dreier seit den Turbulenzen einzufahren, um das Selbstwertgefühl zu steigern. Die Gäste haben zuletzt im Derby gegen Vorbach Moral bewiesen und hätten einen Zwei-Tore-Rückstand fast noch in einen Sieg umgewandelt. Genau diese Moral, dazu Leidenschaft und Einsatzwillen werden auch am Sonntag vonnöten sein, es geht um lebenswichtige Punkte im Buhlen ums Dasein in der Liga.
"Nach zwei Unentschieden in Folge, bei denen durchaus mehr möglich gewesen wäre, wollen wir die drei Punkte diesmal zu Hause behalten. Für unsere Leistungen möchten wir uns endlich belohnen. Ein Sieg würde uns natürlich ein wenig Luft verschaffen – dennoch handelt es sich nicht um ein richtungsweisendes Spiel, dafür ist die Saison noch lang und es stehen genug Partien aus", versucht VfB-Coach Manuel Funk ein wenig die Brisanz aus diesem Duell zu nehmen.
"Wir haben wieder ein sehr wichtiges Spiel vor uns in Rothenstadt. Ziel ist es, mindestens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Fehlen wird sicher Arthur Quast. Fraglich sind Valentin Schieder und Chris Schmiga", so das kurze Statement von Gästetrainer Mo Dal.
Nachdem der FCV einen 3:1-Vorsprung in Eschenbach nicht über die Ziellinie brachte - am Ende hieß es 3:3 - blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus, der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz bleibt mit drei Punkten dünn. Gegen den Gast aus dem Steinwald soll dieser nun gelingen, vertrauend auf die Heimstärke und der Unterstützung der stets zahlreich mitfiebernden Anhängerschar will man den vierten vollen Ertrag auf eigenem Geläuf einfahren. Dass der TSV mit der aktuellen Tabellensituation nur bedingt zufrieden sein kann, dürfte klar sein. Nun gilt es, aus den verbleibenden Partien der Vorrunde noch möglichst viel Zählbares abzuschöpfen. Wohlwissend, dass ein "heisser Tanz" wartet, reist man nach Vorbach und will den Dreier.
"Mein klares Ziel sind 15 Punkte nach der Vorrunde. Bei einem Heimsieg gegen Erbendorf hätten wir zumindest dieses Zwischenziel erreicht. Nachdem wir 10 unserer 12 Punkte zu Hause geholt haben, wollen wir natürlich mit aller Macht den Heimsieg holen. Erbendorf hat auch personelle Probleme und hatte sich die Saison sicher anders vorgestellt. Nachdem wir sie mit einem Sieg überholen würden, werden sie versuchen, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Personell schaut es so aus, dass Manuel Groher und Nico Lautner wieder zurückkommen, was uns extrem weiterhelfen wird", so FCV-Chefanweiser Peter Schramm.
"Wir wollen natürlich nach dem klaren Heimsieg jetzt auch gegen Vorbach nachlegen. Der Gegner wird uns aber über die volle Distanz alles abverlangen und nur wenn wir bereit sind, den Kampf anzunehmen, können wir auch erfolgreich sein. Wichtig wird sein, dass wir defensiv wieder gut arbeiten und nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen. Einstellung und der unbedingte Wille, das Spiel für uns zu entscheiden, sind dabei die wichtigsten Faktoren. Wenn wir das umsetzen können, werden wir uns am Ende auch belohnen", gibt sich Gästetrainer Benny Scheidler vorsichtig optimistisch.
Der durch den Trainerwechsel erhoffte Turnaround ist dem SV Kohlberg in Erbendorf noch nicht gelungen. Weiterhin steckt man den Kopf nicht in den Sand, der Glaube an sich lebt weiter. Im Heimspiel unter Mithilfe der treuen Anhängerschar soll nun der Knoten platzen, hierzu wird alles nur Mögliche ausgepackt. Zehn Punkte aus den letzten vier Matches, bei der Drechsler-Elf läuft es zur Zeit prächtig. Der Lohn: Das Vorrücken auf Platz 6, eine Region, in der man sich nun einnisten will. Ohne den Gegner auch nur einen Ticken zu unterschätzen, soll der nächste Dreier ins Heimgepäck geschnürt werden.
"Unsere Bilanz gegen Kulmain lässt noch Luft nach oben. Im Vergleich zur Vorwoche haben wir zwei weitere Ausfälle zu verkraften - das macht die Aufgabe natürlich nicht leichter. Aber wir stellen uns der Herausforderung. Trotz der angespannten Personalsituation sind wir in den letzten Tagen als Team nochmal enger zusammengerückt. Wir werden alles in die Waagschale werfen, unseren Zuschauern einen heißen Kampf liefern – und dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt", sagt Martin Lehner, Spartenleiter des Gastgebers.
"Am Sonntag erwartet uns das vermutlich schwerste Spiel dieser Saison bislang, weil einfach jeder erwartet, dass wir beim bislang sieglosen Schlußlicht gewinnen. Doch habe ich am letzten Wochenende die erste Halbzeit gegen Erbendorf angesehen, es wird keineswegs so, dass du die Kohlberger im Vorbeigehen bezwingst. So gilt es, die volle Energie und die volle Leistungsbereitschaft reinzustecken, also hundert Prozent zu geben. Lässt du nur etwas die Zügel schleifen, kannst du eine böse Überraschung erleben. Personell sieht es gut aus, wichtig ist - wie gesagt - dass wir von Anfang an mit voller Pulle aufs Gaspedal drücken. Wenn wir an unsere volle Leistungsfähigkeit kommen, ist es möglich, das Spiel zu gewinnen, weil wir dann einfach die stärkere Mannschaft sind. Zudem könnten wir uns vorne ein wenig festsetzen, was eine Riesensache wäre. Und wir kämen unserem Vorhaben, frühzeitig die 30 Punkte-Marke zu erreichen, ein weiteres Stück näher", so Gästetrainer Oli Drechsler.