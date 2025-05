Abstiegskampf pur in Großalmerode – macht Baunatal den Aufstieg klar?

Am 29. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 geht es in vielen Begegnungen um mehr als nur drei Punkte. Während der Titelkampf zwischen Eintracht Baunatal und Calden/Meimbressen weiter an Fahrt aufnimmt, kämpfen mehrere Teams um den Klassenerhalt. Beim SV Espenau steht wie beim FC Großalmerode ein echtes Schlüsselduell an. Auch im oberen Mittelfeld geht es um Prestige und Platzierungen.