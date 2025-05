Abstiegskampf pur in der Gruppenliga Darmstadt

Schlusslicht FC Alsbach steht nach zwei Niederlagen in Folge unter Druck. – Foto: mara wolf

Südhessen. In der Gruppenliga wird die Abstiegsfrage für eine Reihe von Vereinen immer dringlicher. Das betrifft vor allem den FC Alsbach, der als Schlusslicht zwar noch Chancen auf den Klassenerhalt hat, aber nach zwei Niederlagen in Folge unter größtem Druck steht. Bei der SKV Büttelborn muss ein Sieg her, sind es doch auf einen derzeit sicheren Tabellenplatz bereits sechs Punkte Abstand. Zu Hause konnte man sich gegen Büttelborn mit 2:1 behaupten, was ein Mutmacher sein kann.

Bereits am Samstag um 18.30 Uhr spielt die SG Modau bei der FSG Riedrode. Der Frust über die unglaubliche Heimniederlage vom Sonntag, als man bis kurz vor Schluss gegen Geinsheim mit 2:0 führte und innerhalb weniger Minuten noch drei Gegentore kassierte, sollte überwunden sein. Gegen Riedrode setzte man sich im Hinspiel deutlich mit 4:1 durch und strebt nun einen weiteren Sieg bei den Gastgebern an.

Die SKG Bickenbach bekommt es auf eigenem Platz mit dem FC 07 Bensheim zu tun. An das Vorspiel in Bensheim erinnert man sich nur ungerne, weil man mit 0:7 deklassiert wurde. Jetzt soll und muss es besser werden, obwohl nach zwei Niederlagen in Folge eine schwere Hypothek auf den Schultern aller Akteure lastet.

Ein schweres Paket hat auch der SV Hahn zu schultern. Die Mannschaft von Trainer Elton da Costa muss zum SV 07 Geinsheim. Mit den Gastgebern hat man schlechte Erfahrungen gemacht, unterlag man doch in Hahn mit 2:3. Jetzt zählen nur noch Siege, was natürlich Druck aufbaut.

Meister SG Langstadt/Babenhausen empfängt den abstiegsbedrohten TSV Höchst. In Höchst kam die SG nicht über ein 1:1 hinaus – neben der Niederlage gegen Eintracht Wald-Michelbach, die mittlerweile ihre Mannschaft zurückgezogen hat, der einzige Punktverlust in dieser Saison.