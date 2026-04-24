Abstiegskampf pur in Breuna – Rengershausen reist zum Stolperstein

Der 27. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 verteilt die Brisanz diesmal auf Freitagabend und Sonntag. SV Kaufungen eröffnet gegen Holzhausen/Reinhardswald, am Sonntag stehen dann gleich mehrere Partien mit Gewicht an: TuSpo Rengershausen muss zur formstarken SG Reinhardshagen, TuSpo Grebenstein tritt beim FSC Lohfelden an, und im Keller treffen mit SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und TSG Wilhelmshöhe zwei direkte Konkurrenten aufeinander.
Der SV Kaufungen 07 geht nach vier Spielen ohne Niederlage mit Rückenwind in den Freitagabend. Im Lossetalstadion wollen die Gastgeber gleich wieder Druck machen und die Punkte zuhause behalten. Für Holzhausen ist die Lage deutlich heikler: Der Drittletzte hat in der Rückrunde bislang kaum etwas holen können und steht sieben Spieltage vor Schluss mit dem Rücken zur Wand. Dass der TSV das Hinspiel mit 3:0 gewann, taugt immerhin als kleiner Mutmacher
Pflichtaufgabe mit Warnschild
Auf dem Papier fährt Hombressen/Udenhausen als Favorit zum Vorletzten VfL Wanfried. Doch genau vor dieser Art Spiel wird bei der SG intern gewarnt, zumal Wanfried zuhause schon stärkere Gegner geärgert hat und Hombressen nach zwei spielfreien Wochen erst wieder in den Rhythmus finden muss. Die Gäste haben sich zuletzt mit dem 5:0 gegen Lohfelden und dem 3:0 in Wettesingen deutlich stabilisiert und können bei einem weiteren Sieg Richtung oberes Mittelfeld schielen.
Klare Rollenverteilung
Für SV Espenau bleibt jede Partie ein Kampf gegen den Trend. Gegen Wolfsanger spricht fast alles für die Gäste, die sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt haben und ihre stabile Saison bestätigen wollen. Espenau braucht zwar dringend Punkte, doch die Rollenverteilung ist vor diesem Spiel eindeutig.
Wer findet die bessere Antwort?
Eintracht Baunatal will nach zuletzt schwachen Resultaten wieder in ruhigere Fahrwasser, während Rothwesten nach dem ausgefallenen Espenau-Spiel weiter auf seinen nächsten Schritt wartet. Für die Großenritter geht es darum, die obere Tabellenhälfte zu sichern; Rothwesten braucht Punkte, um nicht noch einmal tiefer in den Kellerstrudel zu geraten. Die Ausgangslage spricht eher für Baunatal, die Drucklage ist aber auf Seiten der Gäste größer.
Stolpergefahr an der Weser
Das auffälligste Spiel des Wochenendes steigt in Reinhardshagen. Die Gastgeber kommen mit dem starken 2:1 in Grebenstein und haben schon in der Vorsaison gezeigt, dass sie einem Spitzenreiter wehtun können. Rengershausen reist zwar als Tabellenführer an, weiß aber, dass die Aufgabe auf dem Vaaker Ahlefeld deutlich schwerer wird als es ein Blick auf die Tabelle vielleicht vermuten lässt – zumal bei der SG trotz Personalsorgen viel Qualität und Selbstvertrauen vorhanden ist.
Direktduell im Keller
Hier geht es um mehr als nur drei Punkte. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen steht bei 24 Punkten, Wilhelmshöhe bei 23 – enger kann ein Kellerduell kaum zugeschnitten sein. Beide Mannschaften haben in den letzten fünf Spielen Lebenszeichen gesendet, beide wissen aber auch, dass eine Niederlage den Druck im Saisonendspurt massiv erhöht.
Mittelfeldduell am Werraweg
Hertingshausen hat sich mit dem Sieg gegen Rothwesten und dem Remis in Wolfsanger gefangen, Bosporus bewegt sich ohnehin in Schlagdistanz zur oberen Gruppe. Damit ist die Partie eines jener Spiele, in denen es nicht mehr akut um den Keller, aber sehr wohl um Richtung und Perspektive geht. Wer hier gewinnt, darf in den kommenden Wochen nach oben statt nach unten schauen.
Letzte Chance auf Platz drei?
Zum Abschluss wartet in Lohfelden ein Duell zweier Teams, die hinter dem Spitzenduo die beste Ausgangsposition haben. Grebenstein muss sich nach der Heimniederlage gegen Reinhardshagen deutlich steigern, während Lohfelden nach dem 3:0 in Holzhausen wieder gefestigter wirkt. Die jüngere Bilanz spricht nicht klar für den Tuspo, und genau deshalb hat dieses Spiel das Zeug dazu, die Verfolgerordnung noch einmal zu verändern.