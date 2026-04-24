Abstiegskampf pur in Breuna – Rengershausen reist zum Stolperstein

Flutlichtspiel mit klarer Richtung?

Der SV Kaufungen 07 geht nach vier Spielen ohne Niederlage mit Rückenwind in den Freitagabend. Im Lossetalstadion wollen die Gastgeber gleich wieder Druck machen und die Punkte zuhause behalten. Für Holzhausen ist die Lage deutlich heikler: Der Drittletzte hat in der Rückrunde bislang kaum etwas holen können und steht sieben Spieltage vor Schluss mit dem Rücken zur Wand. Dass der TSV das Hinspiel mit 3:0 gewann, taugt immerhin als kleiner Mutmacher

Auf dem Papier fährt Hombressen/Udenhausen als Favorit zum Vorletzten VfL Wanfried. Doch genau vor dieser Art Spiel wird bei der SG intern gewarnt, zumal Wanfried zuhause schon stärkere Gegner geärgert hat und Hombressen nach zwei spielfreien Wochen erst wieder in den Rhythmus finden muss. Die Gäste haben sich zuletzt mit dem 5:0 gegen Lohfelden und dem 3:0 in Wettesingen deutlich stabilisiert und können bei einem weiteren Sieg Richtung oberes Mittelfeld schielen.

Für SV Espenau bleibt jede Partie ein Kampf gegen den Trend. Gegen Wolfsanger spricht fast alles für die Gäste, die sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt haben und ihre stabile Saison bestätigen wollen. Espenau braucht zwar dringend Punkte, doch die Rollenverteilung ist vor diesem Spiel eindeutig.

Wer findet die bessere Antwort?

Eintracht Baunatal will nach zuletzt schwachen Resultaten wieder in ruhigere Fahrwasser, während Rothwesten nach dem ausgefallenen Espenau-Spiel weiter auf seinen nächsten Schritt wartet. Für die Großenritter geht es darum, die obere Tabellenhälfte zu sichern; Rothwesten braucht Punkte, um nicht noch einmal tiefer in den Kellerstrudel zu geraten. Die Ausgangslage spricht eher für Baunatal, die Drucklage ist aber auf Seiten der Gäste größer.

Stolpergefahr an der Weser

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:00 PUSH

Das auffälligste Spiel des Wochenendes steigt in Reinhardshagen. Die Gastgeber kommen mit dem starken 2:1 in Grebenstein und haben schon in der Vorsaison gezeigt, dass sie einem Spitzenreiter wehtun können. Rengershausen reist zwar als Tabellenführer an, weiß aber, dass die Aufgabe auf dem Vaaker Ahlefeld deutlich schwerer wird als es ein Blick auf die Tabelle vielleicht vermuten lässt – zumal bei der SG trotz Personalsorgen viel Qualität und Selbstvertrauen vorhanden ist. Direktduell im Keller

Hier geht es um mehr als nur drei Punkte. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen steht bei 24 Punkten, Wilhelmshöhe bei 23 – enger kann ein Kellerduell kaum zugeschnitten sein. Beide Mannschaften haben in den letzten fünf Spielen Lebenszeichen gesendet, beide wissen aber auch, dass eine Niederlage den Druck im Saisonendspurt massiv erhöht. Mittelfeldduell am Werraweg

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus FC Bosporus Kassel Bosporus KS 15:15 live PUSH

Hertingshausen hat sich mit dem Sieg gegen Rothwesten und dem Remis in Wolfsanger gefangen, Bosporus bewegt sich ohnehin in Schlagdistanz zur oberen Gruppe. Damit ist die Partie eines jener Spiele, in denen es nicht mehr akut um den Keller, aber sehr wohl um Richtung und Perspektive geht. Wer hier gewinnt, darf in den kommenden Wochen nach oben statt nach unten schauen.

Letzte Chance auf Platz drei?

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 15:30 PUSH