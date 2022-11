– Foto: Günter Schmid

Abstiegskampf pur für die Spvgg Kleinaspach und den SV Steinbach In der Fußball-Bezirksliga stehen zwei weitere Kellerduelle an. Hingegen muss der SV Unterweissach zum Spitzenreiter FSV Waiblingen.

Vor einer hohen Hürde steht der SV Unterweissach in der Fußball-Bezirksliga, denn beim bisher noch ungeschlagenen Spitzenreiter FSV Waiblingen sind die Unterweissacher nur krasser Außenseiter. Mehr Siegeschancen werden den anderen beiden Bezirksliga-Vertretern aus der Region in ihren Kellerduellen eingeräumt. Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach empfängt den Drittletzten SC Korb und der SV Steinbach muss als Viertletzter zum Vorletzten VfL Winterbach. Die Begegnung des SV Unterweissach in Waiblingen wird am morgigen Sonntag erst um 15.30 Uhr angepfiffen, ansonsten ist Anstoß um 14.30 Uhr.

Aufsteiger Kleinaspach wehrte sich in Steinbach nach Kräften, musste sich aber mit 2:3 geschlagen geben. „Es war das erwartet umkämpfte Spiel mit wenigen klaren Torchancen. Letztlich hatten wir es selbst in der Hand, mit dem Elfmeter auszugleichen und dem Spiel eine Wendung zu geben. Das haben wir nicht geschafft und somit hat Steinbach verdient gewonnen“, lautet die Analyse von Ralf Klimpke. Der Kleinaspacher Pressesprecher richtet den Blick aufs nächste Kellerduell gegen Korb. „Das ist erneut ein Sechspunktespiel gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Um den Anschluss halten zu können, hilft nur ein Sieg“, appelliert Klimpke an seine Elf. Im personellen Bereich hoffen die Gastgeber auf die Rückkehr der lange verletzten Luca Renz und David Heeb. Der SC Korb verlor sein Heimspiel gegen Schornbach mit 0:2 und rutschte auf den drittletzten Rang ab. Mit fünf Punkten haben die Gäste nur einen Zähler mehr als die Spvgg.

Der FSV Waiblingen ist derzeit das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Noch ohne Niederlage, aber mit neun Siegen und zwei Unentschieden führen die Kreisstädter die Liga mit zwei Punkten Vorsprung vor den Verfolgern aus Schorndorf und Schornbach an. Zuletzt feierte der FSV in Rudersberg ein 7:1-Schützenfest. Beim SV Unterweissach gab es ebenfalls Grund zum Jubeln, denn gegen Winterbach gelang dem SVU mit einem 3:1 der dritte Saisonsieg, der dem Team von Trainer Norbert Gundelsweiler mit 13 Punkten den neunten Tabellenplatz einbrachte. „Wir haben aufgrund einer Willensleistung einen verdienten Sieg eingefahren. Auch wenn noch längst nicht alles so lief, wie sich unser Trainerteam das vorstellt, war es eine Leistung, auf der sich aufbauen lässt“, erklärt Ralf Noack. Der SVU-Sportvorstand erwartet von seiner Elf jedoch mehr Stabilität in der Defensive. Die wird beim Topkandidaten für die Meisterschaft auch vonnöten sein. Herausragender Akteur beim FSV ist nämlich Torjäger Marcel Zimmermann, der es in den zehn bisher absolvierten Spielen auf sagenhafte 21 Treffer gebracht hat und bereits schon bei der TSG Backnang Landesliga- und Verbandsliga-Luft schnupperte. „Wir sind klarer Außenseiter. Aber wir werden uns sicherlich nicht kampflos geschlagen geben und dann mal schauen, was am Ende dabei herauskommt“, meint Noack, der den verletzungsbedingten Ausfall von Angreifer Tim Kaltenthaler beklagt. „Tim hat sich leider in dieser Woche im Training am Knie schwer verletzt und wird uns vermutlich sechs Monate fehlen.“ Fraglich sind zudem die Einsätze der angeschlagenen Joscha Lang und Mike Böhret.