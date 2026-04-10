Abstiegskampf pur: Ebersberg empfängt den TSV Siegsdorf

Der TSV Ebersberg (schwarz) steht vor einer wichtigen Partie. – Foto: Marc Marasescu

Mittendrin in diesem Abstiegsgetümmel steckt der TSV Ebersberg (22 Zähler), der am Samstag, um 13.30 Uhr, den punktgleichen TSV Siegsdorf im Waldsportpark empfängt. Mehr Abstiegskampf geht nicht. Das weiß auch Eber-Coach Michael Hieber, der jedoch betont: „Das Spiel gegen Siegsdorf ist eines der nächsten wichtigen Spiele. Es ist eines von unseren sechs Spielen, die allesamt noch wichtig sind.“ Hieber hatte zuletzt die Endspielwochen ausgerufen – und die Partie gegen den Abstiegskonkurrenten reiht sich da nahtlos ein.

Eng, enger, Bezirksliga Ost. Ganz vorne liegen Forstinning und Aschheim nur einen Punkt auseinander. Vom Tabellenkeller trennen die beiden Topteams jedoch Welten. Im Abstiegskampf geht es mindestens genauso eng zu, denn den Tabellenletzten SV Aschau (21 Punkte) und den SV Waldperlach auf dem ersten Nichtabstiegsplatz trennen nur drei Punkte.

Sowohl der TSV Ebersberg als auch der TSV Siegsdorf sind in der Rückrundentabelle besser als im Gesamtklassement. Beide Teams waren zuletzt leicht im Aufwind: „Wir wollen in dem Spiel auf alle Fälle punkten und was mitnehmen, weil wir zuhause spielen und wir dort in der Rückrunde gut gepunktet haben. Wir wissen aber auch, dass da eine Mannschaft auf uns zukommt, die in der Rückrunde auch gut gepunktet hat und uns mit Sicherheit alles abverlangen wird“, so Hieber über den Kontrahenten, der in der Vorwoche mit dem 1:0 gegen den TSV Ampfing für eine Überraschung sorgte.

Seit der TSV Ebersberg defensiv besser steht und weniger Gegentore kassiert, wurden auch die Ergebnisse besser. Die nach wie vor schlechteste Abwehr der Liga ließ in den vergangenen beiden Partien nur ein Gegentor zu, wodurch sechs Punkte erzielt werden konnten. Da der TSV Ebersberg das Hinspiel mit 3:2 gewonnen hat, geht es für die Hieber-Elf auch darum, am Samstag den direkten Vergleich zu verteidigen. In dieser engen Bezirksliga Ost zählen bereits am 25. Spieltag nicht nur die Punkte, sondern jedes Tor.