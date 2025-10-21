 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Abstiegskampf pur - drei Bezirksligen sitzen unter der Woche nach

Bezirksligen in Württemberg: das sind die Nachholspiele.

Unter der Woche rollt in den Bezirksligen in Württemberg wieder der Ball. FuPa gibt euch die Übersicht auf alle Nachholspiele.

Bezirksliga Bodensee

Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
19:00live

Die Spitze im Blick hat der TSV Eschach, der mit einem Sieg beim SV Vogt im Nachholspiel an den Platz an der Sonne springen kann. Der SV Vogt will hingegen oben näher heranrücken.

Bezirksliga Enz/Murr

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
19:30

Der bislang enttäuschte TASV Hessigheim steht auf einem direkten Abstiegsplatz, kann aber mit einem Sieg im Nachholspiel die gefährliche Zone verlassen. Die Spvgg Besigheim plant den Sprung auf den dritten Rang.

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
19:30

Der ebenfalls vom Abstieg bedrohte TSV Schwieberdingen erwartet mit dem SVS Kornwestheim den derzeit Siebten der Tabelle.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Morgen, 18:30 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
18:30

Aufsteiger SV Kolbingen erwartet den SV Winzeln zum Nachholspiel in der Bezirksliga und will mit einem Sieg das Polster nach unten vergrößern.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
19:00

Der SV Wurmlingen steht derzeit auf einem Abstiegsplatz und will sich im Heimspiel gegen den SV Bubsheim etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.

21.10.2025, 19:00 Uhr
Timo BabicAutor