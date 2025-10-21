Abstiegskampf pur - drei Bezirksligen sitzen unter der Woche nach

__________________________________________________________________________________________________

Die Spitze im Blick hat der TSV Eschach, der mit einem Sieg beim SV Vogt im Nachholspiel an den Platz an der Sonne springen kann. Der SV Vogt will hingegen oben näher heranrücken.

Der bislang enttäuschte TASV Hessigheim steht auf einem direkten Abstiegsplatz, kann aber mit einem Sieg im Nachholspiel die gefährliche Zone verlassen. Die Spvgg Besigheim plant den Sprung auf den dritten Rang.

Der ebenfalls vom Abstieg bedrohte TSV Schwieberdingen erwartet mit dem SVS Kornwestheim den derzeit Siebten der Tabelle.

Aufsteiger SV Kolbingen erwartet den SV Winzeln zum Nachholspiel in der Bezirksliga und will mit einem Sieg das Polster nach unten vergrößern.

Der SV Wurmlingen steht derzeit auf einem Abstiegsplatz und will sich im Heimspiel gegen den SV Bubsheim etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.







