Abstiegskampf pur: Drama am letzten Spieltag der Mittelrheinliga

Bröltal und Menden kämpfen beide um den Klassenerhalt – Foto: Boris Hempel

Bröltal glaubt an die Sensation zum Abschied Vor dem ultimativen Showdown am letzten Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga steht der TuS Homburg-Bröltal vor einer Herkulessgabelung. Im Heimspiel gegen den Vizemeister Alemannia Aachen kämpft die Mannschaft um das nackte Überleben in der Liga – und das unter ganz besonderen, emotionalen Vorzeichen für das Trainerteam. Für TuS-Coach Mats Bollmann werden die kommenden 90 Minuten der finale Auftritt an der Seitenlinie der Bröltal-Frauen sein. Nach zwei intensiven Jahren wechselt der Trainer im Sommer intern auf den Cheftrainerposten der ersten Herrenmannschaft. Umso größer ist die Motivation, sich mit dem geschafften Klassenerhalt zu verabschieden. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem dünnen Vorsprung von einem Zähler auf den SV Menden hat Bröltal den Ligaverbleib in der eigenen Hand. Ein Heimsieg gegen den Favoriten vom Tivoli würde die Rettung perfekt machen, ohne dass man mit bangem Blick auf den Parallelplatz schauen müsste. Dass dies gegen den Tabellenzweiten ein echter Kraftakt wird, weiß man im bergischen Lager ganz genau. Bollmann schwört seine Mannschaft auf einen leidenschaftlichen und mutigen Auftritt ein, der auch eine Portion historisches Selbstvertrauen beinhaltet: „Wir wissen, dass am Sonntag alles harmonieren muss und wir wahrscheinlich auch ein bisschen Glück benötigen werden. Die Mädels werden aufgeregt sein, aber das müssen wir in eine gute Energie auf dem Platz umwandeln. Letztes Jahr gegen Deutz hat auch niemand gedacht, dass wir einen Punkt holen. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, dann brauchen wir nicht darauf zu schauen, was Menden macht, wobei uns klar ist, dass wir gegen Aachen eine Topleistung benötigen, wenn wir etwas mitnehmen wollen.“

Bergfried bittet den Champion zum letzten Tanz

Am letzten Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga treffen beim Duell zwischen dem SV Bergfried und dem frischgebackenen Meister DJK Südwest zwei Welten aufeinander, bei denen die sportlichen Würfel bereits unwiderruflich gefallen sind. Nach einer intensiven Saison, in der sich der Aufsteiger aus Leverkusen bis zum vorletzten Spieltag tapfer gegen den Abstieg stemmte, steht am Sonntag das kollektive Genießen im Vordergrund. Neben dem sportlichen Abschied aus der Liga wird es an der Seitenlinie und auf dem Platz hochemotional: Gleich mehrere Akteurinnen werden am Sonntag zum letzten Mal das Leverkusener Trikot tragen. Bergfried-Trainer Sebastian Finster blickt der Begegnung mit dem Meister daher mit einer Mischung aus Wehmut und großer Vorfreude entgegen: „Bei beiden Mannschaften steht schon fest, wie die Saison für sie endet. Es wird ein sehr emotionales Spiel, denn bei uns verabschieden sich einige Spielerinnen. Der Fokus wird nicht nur auf dem Spiel liegen. Wir gehen das Spiel entspannt an. Wir wollen uns vernünftig aus der Liga verabschieden und so lange wie möglich dagegenhalten. Wir wollen dann mit der DJK einen schönen letzten Spieltag verbringen.“ Statt verbittert auf den Abstieg zu blicken, überwiegt im Leverkusener Lager der Stolz auf das Erreichte und die Vorfreude darauf, sich noch einmal auf höchstem Verbandsebene präsentieren zu dürfen. Nach dem Abpfiff soll das sportliche Ergebnis ohnehin schnell in den Hintergrund rücken, um die Saison im sportlich fairen Miteinander mit den Kölner Gästen ausklingen zu lassen. Finster bringt die Stimmung auf den Punkt: „Für uns wird es schön, noch einmal in der Mittelrheinliga zu spielen, bevor es leider wieder runtergeht. Wir wollen das Spiel genießen. Das Sportliche wird für beide Mannschaften eher nebensächlich sein.“

Merl fordert den Tabellendritten Nach dem emotionalen 5:2-Heimerfolg gegen Bergfried am vergangenen Wochenende reist Merl entspannt zum Top-Team Allner-Bödingen. Mit 24 Punkten auf dem Konto und dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt im Gepäck kann das Team die Reise ins Bergische Land als puren Genuss verbuchen. Merl-Coach Jan Schüll blickt voller Vorfreude auf die Begegnung und fordert von seinen Schützlingen ein letztes Aufbäumen, um die Spielzeit mit einem positiven Gefühl zu beenden: „Wir freuen uns auf das letzte Meisterschaftsspiel. Es war eine intensive, lange und anstrengende Saison. Wir wollen jetzt nochmal alles geben.“ Die Aufgabe beim Tabellendritten hat es sportlich allerdings noch einmal in sich. Schüll weiß um die Schwere der Aufgabe, sieht darin aber genau den richtigen Rahmen für ein packendes Finale „Es geht gegen einen sehr starken Gegner mit erfahrenen Spielerinnen. Wir wollen nochmal punkten, um dann einen tollen Saisonabschluss zu haben.“

Waldenrath muss Auswärts ran Nach dem emotionalen Heimsieg und dem Legenden-Abschied in der Vorwoche will die Mannschaft von Trainer Maik Honold die starke Spielzeit mit einem echten sportlichen Ausrufezeichen im Kölner Süden beenden. Obwohl die Viktoria den hervorragenden vierten Tabellenplatz (33 Punkte) bereits sicher in der Tasche hat, ist von frühzeitiger Urlaubsstimmung im Lager der Gäste absolut nichts zu spüren. Für das Trainerteam besitzt das finale Duell der Saison einen hohen Stellenwert, um den Teamgeist ein letztes Mal unter Wettkampfbedingungen auf den Rasen zu bringen und sich mit einem Erfolgserlebnis in die fußballfreie Zeit zu verabschieden. Viktoria-Coach Maik Honold stellt die Bedeutung der anstehenden 90 Minuten unmissverständlich klar: „Am Sonntag steht für uns das letzte Spiel der Saison an. Auch wenn wir unser Minimalziel bereits erreicht haben, hat diese Partie für mich eine große Bedeutung. Es ist die letzte Gelegenheit, sich in dieser Spielzeit gemeinsam auf dem Platz zu präsentieren, bevor es in die Sommerpause geht. Deshalb ist unser klares Ziel, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Idealerweise gehen wir mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Sommerpause.“ Die Aufgabe in Köln wird taktisch anspruchsvoll. Der Gastgeber (Platz 6, 25 Punkte) hat eine absolut solide Spielzeit hinter sich und ist bekannt dafür, sich nicht hinten reinzustellen, sondern gepflegten Offensivfußball aufzuziehen. Honold warnt seine Elf daher eindringlich vor den strategischen Stärken des Gegners. Der Übungsleiter analysiert die Kölnerinnen gewohnt präzise und gibt die Marschroute vor: „Mit Casa España erwartet uns dabei ein Gegner, der eine sehr ordentliche Saison gespielt hat. Casa sucht konsequent nach fußballerischen Lösungen und verfügt insbesondere im Zentrum über große Qualität. Dort sind sie stark besetzt und können einem Spiel ihren Stempel aufdrücken, wenn man ihnen die Räume gibt. Genau deshalb wird es für uns entscheidend sein, über die gesamten 90 Minuten hochkonzentriert zu agieren. Wir müssen wachsam sein, die Zweikämpfe annehmen, die Räume eng halten und als Mannschaft geschlossen auftreten. Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, mutig spielen und die nötige Intensität an den Tag legen, haben wir gute Chancen, die Saison erfolgreich abzuschließen. Es gilt noch einmal alles zu investieren und gemeinsam einen positiven Schlusspunkt unter diese Spielzeit zu setzen.“

Duell im gesicherten Mittelfeld Am letzten Spieltag kommt es auch zum Aufeinandertreffen zwischen der Zweitvertretung von Vorwärts SpoHo und dem SC Straß. Für beide Mannschaften geht es in diesem Duell um den perfekten Schlusspunkt hinter einer insgesamt erfolgreichen Spielzeit, in der die großen sportlichen Ziele bereits vorzeitig erreicht werden konnten. Die Kölnerinnen (Platz 5, 27 Punkte) mussten am vergangenen Spieltag einen herben Dämpfer einstecken, als sie sich im Derby beim TuS Jüngersdorf knapp mit 1:2 geschlagen geben mussten. Durch diese Niederlage ist das Rennen um den begehrten vierten Tabellenplatz zugunsten von Waldenrath-Straeten vorzeitig entschieden. Der SC Alemannia Straß (Platz 8, 24 Punkte) kann die Reise in die Domstadt völlig tiefenentspannt antreten. Der Aufsteiger feierte am vergangenen Wochenende einen echten Meilenstein, als man dem Tabellendritten SV Allner-Bödingen ein bärenstarkes 0:0-Unentschieden abtrotzte. Mit diesem Punktgewinn haben die Eifelerinnen den vorzeitigen Klassenerhalt endgültig wasserdicht gemacht. Die Alemannia kann somit auf eine herausragende Premierensaison in der Mittelrheinliga zurückblicken und will nun mit offenem Visier versuchen, auch der SpoHo-Reserve ein Bein zu stellen.

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 Spoho Köln II SC Alemannia Straß Straß 13:00 PUSH