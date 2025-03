Abstiegskampf pur: Bülstedt/Vorwerk und Nordheide im direkten Duell

Am Sonntag kommt es in der Kreisliga zum direkten Duell zweier Tabellennachbarn: Bülstedt/Vorwerk empfängt den FC Nordheide. Beide Teams haben aktuell 16 Punkte auf dem Konto und liegen damit nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Ein Sieg wäre also ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Zum Auftakt der Rückrunde holte der TSV am Wochenende ein 2:2 in Karlshöfen. Zwar reichte der Punkt, um sich aufgrund der besseren Tordifferenz am kommenden Gegner vorbei auf Platz zehn zu schieben, doch die Abstiegsgefahr ist damit noch lange nicht gebannt. „Das ist vielleicht auch ganz gut. So bleibt der Druck bestehen“, meint Albrecht.

Der FC Nordheide startet mit diesem Spiel in das Pflichtspieljahr 2025. Trotz wechselnder Besetzungen in den Testspielen zeigt sich Trainer Florian Ryll zufrieden mit den bisherigen Leistungen seiner Mannschaft. „Zwar hat meistens die Hälfte des Kaders gefehlt, dafür haben es die anderen umso besser gemacht“, resümierte er.

Gegen Bezirksligist Heeslinger SC II setzte es zwar eine 1:4-Niederlage, doch vor allem die zweite Halbzeit überzeugte den Coach. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen den Stader Kreisligisten VSV Hedendorf/Neukloster II gewann Nordheide mit 3:1. „Da hätten wir sogar deutlich höher gewinnen müssen“, findet Ryll.

Torgefährliches Duo Wichern und Mönkehues fehlt weiterhin

Allerdings muss der FC Nordheide weiterhin auf sein torgefährliches Duo Yannik Wichern und Christopher Mönkehues verzichten. Dennoch zeigt sich Ryll zuversichtlich: „Wir haben zuletzt bewiesen, dass wir das immer besser kompensieren können.“

Den Gegner schätzt der Nordheide-Coach stärker ein als noch in der Hinrunde: „Bülstedt/Vorwerk hat sich durch den bevorstehenden Zusammenschluss mit Tarmstedt und Wilstedt bereits jetzt verstärkt, was es für uns nicht einfacher macht.“ Doch auch für Nordheide ist das Ziel klar: „Wir wollen dieses Sechs-Punkte-Spiel natürlich gewinnen“, stellt Ryll klar. „Nur so können wir zu den Abstiegsplätzen Abstand halten.“