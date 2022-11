Abstiegskampf pur: Brunnthal zieht Grünwald tief ins Schlamassel Derby unter "gefühlt zwei Absteigern"

Wenig später durfte Brunnthals Coach dann die Führung bejubeln: Jakob Klaß köpfte ein (66.), gerade als Grünwalds Kapitän Marco Bornhauser wegen eines Fouls für zehn Minuten hinausgestellt worden war. Mit dem 0:2, ebenfalls durch Klaß, der nach einem von Torwart Kevin Mertes abgewehrten Schuss abstaubte (74.), war die Entscheidung gefallen, denn die Gastgeber blieben bis zum Schluss harmlos.

„Der Sieg von Brunnthal ist nicht unverdient. Aber der Knackpunkt in einem schlechten Spiel war für mich der nicht gegebene Elfmeter“, ärgerte sich Joppa. Mit 22 Punkten stehen die Grünwalder gleichauf mit dem SV Pullach und dem SE Freising an der Nahtstelle zwischen Abstiegs- und Relegationszone. Dahinter kommt nur noch eine Mannschaft: Der TSV Brunnthal, der trotz des Sieges immer noch sieben Zähler Rückstand auf dieses Trio hat. Schwanthaler macht sich über die Situation aber kein allzu großes Kopfzerbrechen, schließlich habe man in der vergangenen Saison unter ähnlichen Voraussetzungen den Klassenerhalt durch eine grandiose Frühjahrsserie noch geschafft. „Wir haben nur einen Punkt weniger als letztes Jahr. Jetzt wollen wir uns regenerieren und dann angreifen.“ Und das vermutlich mit dem selben Personal wie bisher. „Wenn sich etwas ergeben würde, würden wir darüber nachdenken. Bei uns ist aber nicht so viel möglich und die Mannschaft hat absolut mein Vertrauen“, so der Brunnthaler Coach.

TSV Grünwald – TSV Brunnthal 0:2 (0:0)

TSV Grünwald: Mertes - V. Traub, Heinzlmeier, Wörns (84. Kreuzeder), F. Traub, Halbich, Bornhauser, Sammer, Gasteiger (53. Tschaidse), Körner (53. Rojek), Boubacar TSV Brunnthal: Bamann - Seubert, Klepsch, Richter, Rebenschütz, Fischer, Ceschin (88. Wullrich), Lindenauer, Strobl (79. Diller), Klaß, Porr Tore: 0:1 Klaß (66.), 0:2 Klaß (74.) Zeitstrafe: Bornhauser (66.)