Abstiegskampf pur beim SV Rödinghausen

Die Bezeichnung Endspiel ist für Lars Fleischer eindeutig zu hoch gegriffen. „Es ist für uns ein extrem wichtiges Spiel, das ist ganz klar. Aber das gilt genauso für die sechs Partien, die danach bis zum Saisonende noch folgen“, unterstreicht der Trainer des SV Rödinghausen. Fakt ist aber natürlich auch: Das abstiegsgefährdete Team vom Wiehen trifft am Samstag um 14 Uhr im Häcker Wiehenstadion auf einen der direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt, nämlich den Vorletzten SSVg Velbert.
Die Ausgangslage: Rödinghausen steht mit 24 Punkten auf Platz 15 der Tabelle, der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum Ligaverbleib reichen wird. Velbert hat vier Zähler weniger auf dem Konto und ist Vorletzter auf Rang 17. Mit einem Sieg könnte der SVR also zumindest den Gast aus dem Kreis Mettmann möglicherweise vorentscheidend distanzieren, im Falle eines Remis oder gar einer Niederlage droht die Gefahr, dass der Wuppertaler SV (derzeit auf Rang 16 mit 23 Punkten) mit einem Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt an Rödinghausen vorbeizieht.
Dabei war am Ende der Hinrunde nicht unbedingt damit zu rechen, dass die Gäste überhaupt noch in eine Position kommen würden, realistisch um den Klassenerhalt zu kämpfen. Mit acht Punkten stand Velbert abgeschlagen auf dem letzten Platz. In der Rückrunde trat das Team von Trainer Bogdan Komorowski aber deutlich stabiler auf, holte bislang schon zwölf Punkte in zehn Partien und damit doppelt so viele wie Rödinghausen im gleichen Zeitraum.
Auffällig ist auch, dass Velbert vier seiner letzten fünf Auswärtsspiele jeweils mit 1:0 gewann. Entsprechend kommt der Gast mit viel Optimismus an den Wiehen. „Wir haben einige Spieler, die Erfahrung im Abstiegskampf mitbringen. Vor einiger Zeit waren wir noch deutlich zurück – deshalb gehen wir die Situation weiterhin unbeschwert an und freuen uns, dass noch alles möglich ist“, wurde Komorowski vor einigen Tagen im RevierSport zitiert.
Lars Fleischer ist sich der Situation natürlich genau bewusst. „Velbert steht sehr kompakt und schaltet gut um. Darauf sind wir eingestellt. Es liegt an uns selbst, mit einer guten Leistung erst gar keine Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass wir dieses Spiel daheim gewinnen wollen. Das ist unsere Verpflichtung und wir haben ja auch in den drei Spielen vor der Niederlage zuletzt in Lotte einen ordentlichen Job gemacht.“ Fehlen wird am Samstag Abwehrspieler Maximilian Hippe, der nach der fünften gelben Karte gesperrt ist. Ansonsten ist der Kader des SVR weitgehend unverändert.