Abstiegskampf pur beim SV Rödinghausen Der Regionalligist vom Wiehen erwartet am Samstag mit der SSVg Velbert einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. von Thomas Vogelsang · 04.04.2026, 08:00 Uhr · 0 Leser

Rödinghausens Trainer Lars Fleischer ist vor dem wichtigen Spiel gegen Velbert zuversichtlich. – Foto: Andreas Gerth

Die Bezeichnung Endspiel ist für Lars Fleischer eindeutig zu hoch gegriffen. „Es ist für uns ein extrem wichtiges Spiel, das ist ganz klar. Aber das gilt genauso für die sechs Partien, die danach bis zum Saisonende noch folgen“, unterstreicht der Trainer des SV Rödinghausen. Fakt ist aber natürlich auch: Das abstiegsgefährdete Team vom Wiehen trifft am Samstag um 14 Uhr im Häcker Wiehenstadion auf einen der direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt, nämlich den Vorletzten SSVg Velbert.

Die Ausgangslage: Rödinghausen steht mit 24 Punkten auf Platz 15 der Tabelle, der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum Ligaverbleib reichen wird. Velbert hat vier Zähler weniger auf dem Konto und ist Vorletzter auf Rang 17. Mit einem Sieg könnte der SVR also zumindest den Gast aus dem Kreis Mettmann möglicherweise vorentscheidend distanzieren, im Falle eines Remis oder gar einer Niederlage droht die Gefahr, dass der Wuppertaler SV (derzeit auf Rang 16 mit 23 Punkten) mit einem Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt an Rödinghausen vorbeizieht. Gäste gewinnen vier der letzten fünf Auswärtsspiele Dabei war am Ende der Hinrunde nicht unbedingt damit zu rechen, dass die Gäste überhaupt noch in eine Position kommen würden, realistisch um den Klassenerhalt zu kämpfen. Mit acht Punkten stand Velbert abgeschlagen auf dem letzten Platz. In der Rückrunde trat das Team von Trainer Bogdan Komorowski aber deutlich stabiler auf, holte bislang schon zwölf Punkte in zehn Partien und damit doppelt so viele wie Rödinghausen im gleichen Zeitraum.