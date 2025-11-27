 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Ralf Just

Abstiegskampf pur beim FSV Hollenbach und SSV Reutlingen

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

Der letzte Spieltag vor der Winterpause verspricht klare Akzente oben wie unten: Aalen will ungeschlagen über die Ziellinie, Mannheim lauert – und mehrere direkte Duelle im Tabellenkeller drohen den Winterfrieden zu stören. Brisanz verspricht zudem das Match zwischen dem SSV Reutlingen und Türkspor Neckarsulm. Wie wird das Spiel enden. Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

---

Morgen, 19:00 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
19:00live

Karlsruher SC II empfängt den SV Oberachern zu einem Duell der Verfolgergruppen: Platz neun trifft auf Rang sieben. Die Gastgeber wollen vor der Pause ihre solide Ausgangslage festigen, während die Gäste mit einem Auswärtssieg den Anschluss an das obere Drittel stärken.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
14:00live

Der 1. Göppinger SV bekommt mit dem FC Nöttingen einen Top-3-Gegner vorgesetzt. Für die Hausherren geht es darum, den Vorsprung auf die Abstiegszone zu wahren, während der Favorit seine Position hinter der Spitze absichern muss.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
14:00

Der VfR Mannheim geht als erster Verfolger in das Heimspiel gegen den FC Denzlingen. Gegen den Tabellenletzten zählt für den Rangzweiten nur ein letzter Dreier vor der Pause, um den Druck auf den Spitzenreiter hochzuhalten.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00

Der TSV Essingen und der FC 08 Villingen treffen im direkten Nachbarschaftsduell der Plätze vier und fünf aufeinander. Beide Teams gehen punktnah in die Partie und können mit einem Sieg die Poleposition im Verfolgerfeld beanspruchen.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
14:00live

Der 1. FC Normannia Gmünd misst sich mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen – ein Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Rang 16 gegen Rang 17: Wer hier gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft für den Neustart nach der Winterpause.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
14:30live

Der VfR Aalen will seine makellose Bilanz gegen den FV Ravensburg in die Winterpause tragen. Der Spitzenreiter ist nach 17 Spielen ungeschlagen, während die Gäste aus dem Mittelfeld einen Überraschungscoup anstreben.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
14:30live

Der FSV Hollenbach trifft auf die TSG Backnang – zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte, getrennt von nur einem Punkt. In diesem Sechs-Punkte-Spiel geht es um Stabilität vor dem Jahreswechsel und einen psychologischen Vorteil für 2026.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
14:30

Der SSV Reutlingen empfängt Türkspor Neckarsulm zum Duell der direkten Nachbarn. Beide stehen mit 20 bzw. 19 Punkten im dichten Mittelfeld und wollen sich mit einem Befreiungsschlag Richtung sorgenfreie Zone verabschieden.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
14:30live

Der Türkische SV Singen bekommt mit dem 1. CfR Pforzheim eine formstarke Auswärtsaufgabe aus dem Tabellenmittelfeld. Die Aufsteiger aus Singen wollen ihre ordentliche Halbserie abrunden, während Pforzheim mit einem Auswärtssieg nach oben schielt.

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

27.11.2025, 11:00 Uhr
Timo Babic