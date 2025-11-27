Abstiegskampf pur beim FSV Hollenbach und SSV Reutlingen

Karlsruher SC II empfängt den SV Oberachern zu einem Duell der Verfolgergruppen: Platz neun trifft auf Rang sieben. Die Gastgeber wollen vor der Pause ihre solide Ausgangslage festigen, während die Gäste mit einem Auswärtssieg den Anschluss an das obere Drittel stärken.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Der 1. Göppinger SV bekommt mit dem FC Nöttingen einen Top-3-Gegner vorgesetzt. Für die Hausherren geht es darum, den Vorsprung auf die Abstiegszone zu wahren, während der Favorit seine Position hinter der Spitze absichern muss.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Der VfR Mannheim geht als erster Verfolger in das Heimspiel gegen den FC Denzlingen. Gegen den Tabellenletzten zählt für den Rangzweiten nur ein letzter Dreier vor der Pause, um den Druck auf den Spitzenreiter hochzuhalten.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Der TSV Essingen und der FC 08 Villingen treffen im direkten Nachbarschaftsduell der Plätze vier und fünf aufeinander. Beide Teams gehen punktnah in die Partie und können mit einem Sieg die Poleposition im Verfolgerfeld beanspruchen.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Der 1. FC Normannia Gmünd misst sich mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen – ein Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Rang 16 gegen Rang 17: Wer hier gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft für den Neustart nach der Winterpause.
Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Der VfR Aalen will seine makellose Bilanz gegen den FV Ravensburg in die Winterpause tragen. Der Spitzenreiter ist nach 17 Spielen ungeschlagen, während die Gäste aus dem Mittelfeld einen Überraschungscoup anstreben.
Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Der FSV Hollenbach trifft auf die TSG Backnang – zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte, getrennt von nur einem Punkt. In diesem Sechs-Punkte-Spiel geht es um Stabilität vor dem Jahreswechsel und einen psychologischen Vorteil für 2026.
Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Der Türkische SV Singen bekommt mit dem 1. CfR Pforzheim eine formstarke Auswärtsaufgabe aus dem Tabellenmittelfeld. Die Aufsteiger aus Singen wollen ihre ordentliche Halbserie abrunden, während Pforzheim mit einem Auswärtssieg nach oben schielt.
