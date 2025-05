Abstiegskampf pur beim FC Zuzenhausen, emotionales Duell in Gmünd

Am 31. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist die Meisterschaft bereits entschieden, da Großaspach seit dem letzten Spieltag als Champion feststeht. Doch im Abstiegskampf gibt es noch viele offene Fragen, besonders für die Teams am unteren Ende der Tabelle. Während Großaspach auf einen weiteren Sieg hofft, kämpfen Mannschaften wie der FC Zuzenhausen und der SV Fellbach weiterhin ums Überleben in der Liga.