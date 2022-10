"Abstiegskampf pur" bei Grafenwöhr gegen Sorghof Zum Rückrundenstart der Kreisklasse West prallen in der Garnisonsstadt zwei mit großen Sorgen behaftete Teams aufeinander.

Auf geht´s in die Rückrunde der Kreisklasse West! Zum Auftakt sehen die Fans im Grafenwöhrer Sportpark gleich ein Abstiegsduell, wenn die gastgebende "Zweite" der SV (12./11) auf die SG Sorghof (13./7) prallt. Ein "Sechs-Punkte-Match" für beide Kontrahenten sicherlich, zudem soll ein Erfolgserlebnis neuen Elan für die Matches bis zur Winterpause verleihen.

Die drei das Klassement anführenden Teams haben am 14. Spieltag die Favoritenrolle inne und dürften sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sowohl Primus SV Hahnbach II (1./34 - bei den Ostlern aus Weiden), als auch der FC Kaltenbrunn (3./31 - in Ebnath) haben einen Dreier fest auf der Agenda. Den hat auch der FC Edelsfeld (2./31), hat aber mit dem SV Etzelwang (4./23) eine härtere Nuß zu knacken, als die beiden Mitstreiter "da oben".

Im hinteren Tabellendrittel prallt Schlußlicht SpVgg Neustadt am Kulm (14./6) auf die zuletzt auftrumpfenden Neusorger (5./22), die immer noch mit einem Auge zumindest auf Platz 2 schielen, eine Großaufgabe also zum Rückrundenstart für die SpVgg. Der SV Riglasreuth (11./11) schließlich, dessen letzter Saisonsieg lange zurückliegt (3:0 am 11. September im Derby gegen Ebnath), hofft den Auftakterfolg gegen den TSV Pressath (8./16) wiederholen zu können, um im Abstiegskampf gleich ein positives Zeichen zu setzen. Die Gäste werden sich allerdings wehren, da ein Dreier eine Art Befreiungsschlag bedeuten würde im Buhlen ums Dasein in der Liga.

"Last but not least" gibt der SVSW Kemnath (6./19) beim SC Eschenbach (7./17) seine Visitenkarte ab. In diesem Mittelfeldduell geht es vorrangig darum, mit einem vollen Ertrag den Blick weiter nach oben richten zu können und den Keil zur Gefahrenzone beruhigend dick werden zu lassen.