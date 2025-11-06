Abstiegskampf pur bei der TSG Tübingen und dem FC Rottenburg

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Oberensingen empfängt TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Der Vierte (25 Punkte, 32:14) trifft auf den Fünften (23 Punkte, 20:19) – Balance und Geduld im Zentrum dürften den Ausschlag geben. Standards haben Gewicht, weil beide Defensivreihen meist kompakt stehen.
Sportfreunde Dorfmerkingen begrüßen VfB Friedrichshafen. Zwischen Rang sechs (22 Punkte) und sieben (20 Punkte) ist das Polster dünn, ein Sieger schiebt sich fester in die obere Gruppe. Wer das Tempo sauber dosiert, nimmt die knappen Zähler mit.
VfR Heilbronn trifft auf FC Holzhausen. Der Tabellenletzte (8 Punkte) steht vor einem dicken Brett gegen den Zweiten (29 Punkte, 26:10) mit klarer Defensivstatik. Frühe Entlastung ist für die Gastgeber Pflicht, sonst drohen lange Phasen ohne Ball.
TSG Tübingen spielt gegen FSV Waiblingen. Kellerduell: Der Vierzehnte (12 Punkte) misst sich mit dem Dreizehnten (13 Punkte) – Sechs-Punkte-Charakter inklusive. Fehlervermeidung und Strafraumpräsenz stehen über allem.
FC Esslingen empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Der Sechzehnte (10 Punkte, 18:38) braucht Stabilität gegen den Neunten (19 Punkte), der trotz knapper Tordifferenz regelmäßig punktet. Effizienz bei den ersten Chancen könnte die Richtung früh festlegen.
FC Rottenburg trifft auf Sportfreunde Schwäbisch Hall. Für den Fünfzehnten (10 Punkte) geht es gegen den Zwölften (14 Punkte) um Anschluss ans Mittelfeld. Kompakte Staffelung gegen Umschaltläufe dürfte das Bild prägen.
TSV Weilimdorf spielt gegen SSV Ehingen-Süd. Der Elfte (15 Punkte, 31:39) bringt mehr Torgefahr, der Zehnte (17 Punkte) die engere Bilanz – ein Spiel auf Augenhöhe. Zweite Bälle und Ruhe an der Strafraumkante werden entscheidend.
SV Fellbach empfängt TSV Berg. Der Achte (19 Punkte) misst sich mit dem Dritten (27 Punkte, 41:15) mit der stärksten Offensive der Liga – ein Reifecheck für die Heimdefensive. Hält die Grundordnung, kann die Partie lange offen bleiben.