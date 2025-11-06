 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Abstiegskampf pur bei der TSG Tübingen und dem FC Rottenburg

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Der 15. Spieltag der Verbandsliga Württemberg verspricht Verdichtung im Verfolgerfeld und harte Duelle im Tabellenkeller. Zwischen Platz zwei und neun liegen schmale Abstände, während mehrere direkte Nachbarschaftsduelle unten die Winterstatik prägen könnten. Spielfrei ist Spitzenreiter Young Boys Reutlingen, der das freie Wochenende genießen kann.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
14:00

TSV Oberensingen empfängt TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Der Vierte (25 Punkte, 32:14) trifft auf den Fünften (23 Punkte, 20:19) – Balance und Geduld im Zentrum dürften den Ausschlag geben. Standards haben Gewicht, weil beide Defensivreihen meist kompakt stehen.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
14:00live

Sportfreunde Dorfmerkingen begrüßen VfB Friedrichshafen. Zwischen Rang sechs (22 Punkte) und sieben (20 Punkte) ist das Polster dünn, ein Sieger schiebt sich fester in die obere Gruppe. Wer das Tempo sauber dosiert, nimmt die knappen Zähler mit.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
14:00

VfR Heilbronn trifft auf FC Holzhausen. Der Tabellenletzte (8 Punkte) steht vor einem dicken Brett gegen den Zweiten (29 Punkte, 26:10) mit klarer Defensivstatik. Frühe Entlastung ist für die Gastgeber Pflicht, sonst drohen lange Phasen ohne Ball.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
14:30

TSG Tübingen spielt gegen FSV Waiblingen. Kellerduell: Der Vierzehnte (12 Punkte) misst sich mit dem Dreizehnten (13 Punkte) – Sechs-Punkte-Charakter inklusive. Fehlervermeidung und Strafraumpräsenz stehen über allem.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
14:30

FC Esslingen empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Der Sechzehnte (10 Punkte, 18:38) braucht Stabilität gegen den Neunten (19 Punkte), der trotz knapper Tordifferenz regelmäßig punktet. Effizienz bei den ersten Chancen könnte die Richtung früh festlegen.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
14:30live

FC Rottenburg trifft auf Sportfreunde Schwäbisch Hall. Für den Fünfzehnten (10 Punkte) geht es gegen den Zwölften (14 Punkte) um Anschluss ans Mittelfeld. Kompakte Staffelung gegen Umschaltläufe dürfte das Bild prägen.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
14:30live

TSV Weilimdorf spielt gegen SSV Ehingen-Süd. Der Elfte (15 Punkte, 31:39) bringt mehr Torgefahr, der Zehnte (17 Punkte) die engere Bilanz – ein Spiel auf Augenhöhe. Zweite Bälle und Ruhe an der Strafraumkante werden entscheidend.

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
15:00

SV Fellbach empfängt TSV Berg. Der Achte (19 Punkte) misst sich mit dem Dritten (27 Punkte, 41:15) mit der stärksten Offensive der Liga – ein Reifecheck für die Heimdefensive. Hält die Grundordnung, kann die Partie lange offen bleiben.

