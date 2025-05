Abstiegskampf neu entfacht

Eigentlich war für den letzten Spieltag der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - an diesem Wochenende Kehraus angesagt. Die Entscheidungen um die Meisterschaft, den Relegationsplatz und den Abstieg waren bereits entschieden. Aber durch den angekündigten Rückzug von Blau Weiß Schinkel aus der Kreisliga ist ein Platz in der Liga frei geworden, so dass der Tabellendreizehnte nach Lage der Dinge nicht absteigt. Aktuell belegt der VFR Voxtrup II den begehrten Tabellenplaltz, dass kann sich aber im Fall einer Niederlage bei RW Sutthausen noch ändern, falls der SV Rasensport im Heimspiel am Samstag sein Heimspiel gegen den SV Hellern gewinnen sollte.