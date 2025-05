Abstiegskampf mit offenem Visier in Lemförde

Wenn am Sonntag um 15:00 Uhr der TuS Lemförde den TSV Luthe empfängt, steht mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. Für den Tabellenfünfzehnten aus Lemförde könnte es die letzte Gelegenheit sein, den Anschluss im Abstiegskampf wiederherzustellen. „Es ist unsere letzte Chance, die wir ergreifen wollen“, sagt TuS-Trainer David Schiavone mit Blick auf das Heimspiel, das er als „absoluten Abstiegskracher“ bezeichnet.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel hat Lemförde noch eine Rechnung offen – und diesmal soll ein personell gut aufgestelltes Team für Wiedergutmachung sorgen. „Damals sind wir mit einer absoluten Rumpfelf nach Luthe gefahren. Das haben wir am Sonntag nicht. Wir können aus dem Vollen schöpfen“, betont Schiavone, der auf nahezu den gesamten Kader zurückgreifen kann.

Entsprechend offensiv will Lemförde auftreten: „Wir wollen von der ersten Minute an Druck machen, den Gegner bespielen – aber aus einer kontrollierten Defensive. Es darf auf keinen Fall passieren, dass wir in Rückstand geraten.“ Die Trainingswoche nutzte der TuS, um sich intensiv auf das Spiel vorzubereiten. Die spielfreie Zeit sei hilfreich gewesen, „um uns zu sammeln“. Nun gehe es darum, ein Zeichen zu setzen: „Wir wollen ein Lebenszeichen senden, im Abstiegskampf nochmal angreifen.“