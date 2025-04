Abstiegskampf lebt: Endenich, Schafhausen und Vichttal siegen

Die Kellerkinder der Mittelrheinliga haben sich am Wochenende mit Nachdruck zurückgemeldet: Der FV Bonn-Endenich, Union Schafhausen und der VfL Vichttal feierten wichtige Siege und bringen damit wieder Bewegung in den Abstiegskampf.

FV Bonn-Endenich – SC Fortuna Köln II 1:0 Trainerwechsel geglückt: Nach zehn sieglosen Spielen in Serie gelang dem FV Bonn-Endenich unter Interimscoach Dennis Ochs der ersehnte Dreier. Beim 1:0 gegen Fortuna Köln II erzielte Burak Koyuncu in der 65. Minute das Tor des Tages. Die Endenicher bleiben damit zwar auf Rang 15, nähern sich aber der Konkurrenz. "Wir haben noch elf Spiele, in denen wir versuchen wollen, mindestens noch 18 Punkte zu sammeln“, erklärt Ochs gegenüber dem Bonner Generalanzeiger.



VfL Vichttal – SpVg Porz 1919 6:2

Ein echtes Offensivspektakel bot der VfL Vichttal: Beim 6:2 gegen die SpVg Porz glänzte Dogukan Türkmen mit vier Treffern – darunter ein lupenreiner Hattrick binnen sieben Minuten. Vichttal gelang damit der zweite Sieg in Folge und der Sprung auf 17 Punkte. Die Porzer Defensive hingegen präsentierte sich erneut anfällig. "Das war heute auch in der Höhe eine verdiente Niederlage. Wir müssen zusehen, dass wir wieder in die Spur kommen", so Porz-Trainer Jonas Wendt nach dem Spiel.