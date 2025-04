Abstiegskampf kennt keine Feiertage: TSV Dachau 1865 steht ein anstrengendes Osterwochenende bevor

Dachau – Ein anstrengendes Osterwochenende steht dem TSV 1865 Dachau bevor: Am heutigen Gründonnerstag spielen die Dachauer um 18.15 Uhr im Solarland Bayern Stadion (an der Jahnstraße) gegen den FC Kempten. Und am Ostermontag steht um 15 Uhr das Nachholspiel beim Tabellenführer FC Gundelfingen an.