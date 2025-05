"Abstiegskampf ist angekommen" – Kühnel warnt vor Frechen-Gastspiel

Form trifft Verzweiflung: Wenn die SpVg Frechen 20 am Sonntag den FC Teutonia Weiden empfängt, prallen zwei Welten aufeinander. Während Frechen nach vier Siegen in Folge mit Rückenwind in den Saisonendspurt geht, steckt Weiden plötzlich mitten im Abstiegskampf. Trainer Okan Özbay warnt jedoch eindringlich vor der Offensivwucht der Gäste. Weiden wiederum weiß: Der Kampf um den Klassenerhalt beginnt jetzt – und Punkte müssen her. Die Voraussetzungen versprechen ein intensives Duell mit klar verteilten Rollen – zumindest auf dem Papier.