Abstiegskampf in Wildeshausen und Vechta; Spitzenspiel in Garrel

Auch in Wildeshausen stehen sich zwei Tabellennachbarn gegenüber, die dringend Punkten müssen. Der heimische VfL hat fünf Punkte Vorsprung vor den Gästen aus Bad Bentheim und gewann auch das Hinspiel deutlich mit 7:0. Ein Heimsieg wäre sehr wichtig, um den Anschluss an das rettende Ufer zu halten, während es für die Gäste schon fast eine letzte Chance ist.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Leer ging zuletzt gegen Schüttorf mit 0:9 unter und will gegen Holthausen-Biene eine Reaktion zeigen. Man könne ohne Druck gegen den Tabellenführer in die Partie gehen, so Erhan Colak, Trainer der Gäste. Für Biene ist es ein Pflichtsieg, um weiterhin die Tabellenführung zu verteidigen.