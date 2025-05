Abstiegskampf in Moers: Das Warten auf die Bezirksliga

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Das sind die nächsten Spieltage

35. Spieltag

Do., 08.05.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 11.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim

So., 11.05.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen

So., 11.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - Rumelner TV

So., 11.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Budberg II



36. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 18.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV

So., 18.05.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Rumelner TV - VfB Homberg II

So., 18.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Haesen-Hochheide

