Abstiegskampf in Dinklage, Fernduelle im Titelkampf

– Foto: Holger Hartmann

Der 28. Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und die Titelkandidaten sind im Fernduell gefordert. Im Abstiegskampf kommt es zum direkten Duell in Dinklage. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Im Hinspiel konnten die Zuschauer ganze neun Tore sehen, als Papenburg mit 5:4 gewann. Nun stehen die Blau-Weißen auf Platz fünf, Oldenburg auf Rang sieben. Die Hausherren haben neun Punkte Vorsprung und noch eine Minimalchance auf den Titel, wenn man gewinnt.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn SV Bevern SV Bevern 15:00 PUSH

Platz sechs empfängt Platz vier, wobei Bevern sechs Punkte Vorsprung hat und den Sieg braucht, um noch im Titelrennen eine Chance zu wahren. Das Hinspiel gewann jedoch die Eintracht knapp mit 2:1. Im Pokalfinale der vergangenen Saison gewann Bevern knapp mit 2:1.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta 15:00 PUSH

Platz 16 gegen Platz 15, wobei Vechta noch minimale Chancen auf den Klassenerhalt hat. Das. Hinspiel gewann jedoch Voxtrup mit 3:2. Zuletzt verloren die Hausherren allerdings vier Spiele in Serie. Vechta gewann zwei der vergangenen drei Ligapartien.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TV Dinklage TV Dinklage SV Brake SV Brake 15:00 PUSH

Direktes Duell im Tabellenkeller. Dinklage auf Rang elf hat einen Punkt Vorsprung auf Brake und sogar noch eine Partie in der Hinterhand. Jedoch konnte der TVD keines der sieben direkten Duelle gewinnen. Sechs Mal gewann Brake, ein Mal endete das Duell Remis. Im Hinspiel gewann Aufsteiger Brake mit 3:2.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts SC Melle 03 SC Melle 03 15:00 live PUSH

Tabellenführer Vorwärts Nordhorn empfängt den SC Melle und will nach der Niederlage zuletzt wieder in die Spur finden. Melle hingegen flog unter der Woche aus dem Pokal und verpasste die große Chance auf den Titel. Die Statistik zwischen den Beiden ist recht ausgeglichen. Je sieben Mal konnten beide Teams das direkte Duell gewinnen. Ein Spiel endete Remis. Im Hinspiel gewann der Tabellenführer mit 3:1.

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr TuS Esens TuS Esens BV Garrel BV Garrel 14:00 PUSH

Esens verlor zuletzt zwei mal in Serie und braucht einen Sieg im Tabellenkeller. Gegner ist dabei der BV Garrel, der ebenfalls einen Dreier im Titelrennen braucht. Im Hinspiel gelang dies dem BVG mit 2:0, doch zuletzt blieb Garrel zwei Mal in Serie ohne Sieg.