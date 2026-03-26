Abstiegskampf in der Kreisliga A: Lohn empfängt Barmen im Kellerduell

Nur noch bis Sommer 2026 Cheftrainer der ersten Mannschaft von Germania Burgwart: Max Weinberger. – Foto: Helmut Schiffer

In der Kreisliga A Düren empfängt der Tabellenletzte Lohn den Vorletzten Barmen. Wichtiges Heimspiel für Burgwart.

Dass man unbedingt spielen will, unterstreicht Lohns Trainer Frank Löhr. Punkte sammeln gegen den drohenden Abstieg aus der Kreisliga A Düren, das erhofft man sich in den kommenden Paarungen. Aber lässt der Naturrasenplatz das auch zu? „Wir haben keinen Ausweichplatz“, bedauert Löhr. Am Donnerstagabend (nach Redaktionsschluss) stand das erste Nachholspiel zu Hause gegen Oberzier an, am Sonntagnachmittag geht es gegen Barmen.

Lohn das Wunder schaffen

„Hoffentlich können wir ran, denn wir wollen unbedingt auf den Platz“, sagt Löhr, dessen Personalprobleme sich nur geringfügig verbessert haben. Aber, und dies soll das Selbstbewusstsein stärken: „Wir können wieder auf gute Spieler aus der Reserve zurückgreifen.“ Was ihn auch zuversichtlich stimmt, ist die Rückkehr des 42-jährigen Sven Nowack. Der zeigte seine Gefährlichkeit schon im Spiel gegen Golzheim, wo er beim 2:6 die beiden Treffer für die Rhenania markierte. „Bis zur 70. Spielminute stand es 2:2, wir haben bis dahin gut gespielt, sind dann aber leider eingebrochen“, erinnert sich Löhr.

Ersatz von der Bank konnte nicht kommen, denn Lohn war nur mit zwölf Spielern angereist. Das hat sich geändert, und am Sonntag im Kellerderby gegen Barmen sieht es schon viel besser aus. „Wir wollen gewinnen, sind zuversichtlich, dass wir es noch packen werden, die Liga zu halten“, sagt der Trainer des Tabellenletzten trotz neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer.

Drin bleiben will auch Salingia Barmen, das mit zehn Punkten zwei Zähler vor Lohn liegt. Doch werden die Chancen immer geringer. Das Nachholspiel unter der Woche ging unglücklich mit 1:2 gegen Huchem-Stammeln verloren. Und sollten auch in Lohn der Rhenania die Punkte gutgeschrieben werden, wäre Barmen neues Schlusslicht.

In der Liga bleiben will auch die Germania aus Burgwart, die sich mittendrin im Abstiegskampf befindet. Mit nur noch drei Punkten Vorsprung (17) vor dem Drittletzten Nörvenich-Hochkirchen, gilt es nun sich gegen den FC Düren 77, zu beweisen. „Wir stecken im Moment in einer Ergebniskrise. Es fehlt das Spielglück“, sagt Trainer Max Weinberger. Der, und damit tritt er momentanen Gerüchten entgegen, klar dementiert, dass die Germania noch innerhalb der laufenden Saison zurückziehen werde. „Daran ist absolut nichts dran. Wir spielen die Saison in der A-Liga zu Ende.“ Zu Ende, das heißt für Weinberger Ligaerhalt, den man sich auch mit einem Erfolg oder einem eventuellen Remis gegen den FC erarbeiten will.

Noch nicht am Ziel Klassenerhalt sieht sich Koslars Trainer Edin Hadzic. „Wir brauchen noch einiges an Punkten, ich hoffe, wir werden mit drei Zähler gegen Nörvenich-Hochkirchen vom Platz gehen.“ Selbstbewusst wird die Viktoria die 90 Minuten angehen, vertraut auf die letzten Spiele, wo man sich gut verkauft habe. Aber gleichzeitig warnt Hadzic. „Wir dürfen die SG auf keinen Fall unterschätzen, ihr letzter 2:0-Sieg gegen Freialdenhoven hat gezeigt, dass man sich noch nicht aufgegeben hat.“

Stefan Justen, Trainer des Drittletzten aus Nörvenich, unterstreicht das. „In der Mannschaft steckt Potenzial, sie glaubt an sich, hat sicherlich in einigen Spielen enttäuscht, hat sich aber bis jetzt noch nicht aufgegeben. Wir wollen jetzt ein kleines Zeichen setzen, wobei ich mit einem Punkt sehr zufrieden wäre beim hohen Favoriten.“ Sollte die Liga nicht gehalten werden können, steht Justen bei einem dann anstehenden Neuanfang zur Verfügung.

Von einem Neubeginn nach Saisonschluss ist bei Gastgeber Koslar nicht die Rede. „Ich werde weiterarbeiten, es macht mir Spaß, in Koslar zu arbeiten, wir sind gut drauf, müssen nur den bisherigen Weg fortführen und erfolgreich zu Ende bringen“, sagt Hadzic und freut sich, dass man jetzt in der Breite gut aufgestellt ist und die personellen Probleme beendet sind.

Die Spiele am Wochenende: Frenz – Jülich 10/SV Hoengen, Freialdenhoven – Winden (beide Fr., 19.30), Welldorf-Güsten – Golzheim, Koslar – Nörvenich-Hochkirchen (beide Sa., 18.30), Lohn – Barmen, Burgwart – Düren 77, Oberzier – SW Düren, Huchem-Stammeln – Wenau (alle So., 15.00)

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