Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga: Hagen auf dem „heißen Stuhl“ Wiepenkathen könnte von Stader Abstieg profitieren von Tageblatt · Heute, 05:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Die halbe Liga muss noch bangen. In der Fußball-Kreisliga herrscht Spannung im Kampf um den Klassenerhalt. Welche Chancen sich der SSV Hagen ausrechnet.

Der Abstiegskampf in der Kreisliga Stade spitzt sich zu: Während mit dem MTV Hammah II und dem FC Wischhafen/Dornbusch bereits zwei Absteiger feststehen, zittert fast die Hälfte der Teams in der Spielklasse davor, auf den dritten Platz unter dem Strich zu geraten. Auf besagten „heißen Stuhl“ ist kürzlich der SSV Hagen abgerutscht, der die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben hat.

Die Hinrunde beendete der SSV zwar noch als Achter, wurde anschließend aber bis in den Keller durchgereicht (13.). Während der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf (11.) und der TuS „Eiche“ Bargstedt (12.) in der zweiten Saisonhälfte wie Spitzenteams punkteten, sammelte Hagen nur neun weitere Zähler.

Das sagt der Trainer zur aktuellen Situation

„Im Moment ist so ein bisschen der Wurm drin und wir bekommen unsere PS nicht auf den Platz“, sagt Trainer Roman Rode. „Die Kadersituation war schon mal besser und es sind nach Verletzungen nicht alle auf ihrem optimalen Fitnesslevel - jetzt geht es aber ohnehin mehr um Kopf und Willen.“ Das rettende Ufer ist für Hagen nämlich immer noch nur zwei Punkte entfernt. Mit dem TuSV Bützfleth (2.) am Sonntag, 10. Mai, 15 Uhr, auswärts und der SG Lühe (6.) stehen aber zunächst zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte auf dem Restprogramm, bevor in Hedendorf (9.) und gegen Bliedersdorf zwei direkte Konkurrenten abschließend warten.