Abstiegskampf in der Bezirksliga Franken verspricht Spannung

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

FC Union Heilbronn spielt gegen SV Wachbach. Heilbronn hat in dieser Saison eine solide Bilanz und könnte mit einem Sieg seine Position im Mittelfeld sichern. Wachbach befindet sich im Mittelfeld, brauch für den Klassenerhalt jedoch noch ein paar Punkte.

TG Böckingen trifft auf Sportfreunde Lauffen. Böckingen hat sich mit einer starken Saison im oberen Mittelfeld etabliert und hat noch minimale Chancen auf die Relegation. Lauffen ist in der unteren Tabellenhälfte zu finden, hat aber den Klassenerhalt sicher.

Der FSV Friedrichshaller SV empfängt den FSV Schwaigern. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld und haben in dieser Saison einige Höhen und Tiefen erlebt. Schwaigern muss in diesem Spiel alles geben, um seine Position zu verteidigen und nicht noch in die Abstiegszone zu rutschen.

