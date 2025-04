Abstiegskampf in der 3. Liga spannend wie nie zuvor – Prekäre Lage für die SpVgg Unterhaching

In der 3. Liga hat die SpVgg Unterhaching aller Voraussicht nach keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Auch für andere Teams wird es eng.

Durch das torlose Unentschieden des SV Waldhof Mannheim gegen Borussia Dortmund II und den Sieg des VfB Stuttgart II über den SV Sandhausen ist die Zweitvertretung des BVB erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Dies geschieht trotz der beachtlichen 36 Punkte, die das Team von Trainer Jan Zimmermann bereits gesammelt hat. Seit der Einführung des vierten Abstiegsplatzes zur Saison 2018/19 hat es noch keine Mannschaft gegeben, die mit dieser Punktzahl zu diesem Zeitpunkt der Saison unter dem Strich stand. Der bisherige Rekord lag bei 34 Punkten, die die SG Sonnenhof Großaspach in der Spielzeit 2018/19 erreichte. In der vergangenen Saison rangierte Waldhof Mannheim nach 30 Spieltagen mit 31 Zählern auf Platz 17.

Erstmals könnte nun sogar die Marke von 46 Punkten nicht für den Klassenerhalt ausreichen. Basierend auf dem aktuellen Punkteschnitt des BVB von 1,2 Punkten pro Spiel ergäbe sich am Saisonende ein Wert von genau 46 Zählern. Bislang wurden im Durchschnitt seit 2008 mindestens 42 Punkte benötigt, um Rang 16 und damit den Klassenerhalt zu sichern. Doch in dieser Spielzeit scheint dieser Wert nicht mehr auszureichen. Es könnte ein ähnlich dramatisches Saisonfinale wie 2018/19 geben, als Energie Cottbus trotz 45 Punkten nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Eintracht Braunschweig den Gang in die Regionalliga antreten musste.