Abstiegskampf im Livestream: Lok Stendal gegen Einheit Wernigerode

– Foto: Laura Bornemann

Der Abstiegskampf in der NOFV-Oberliga Süd spitzt sich immer weiter zu. Nachdem der Bischofswerdaer FV (0:1 gegen Union Sandersdorf) und der FC Grimma (2:4 gegen den VfB Krieschow) am Sonnabend bereits verloren haben, hat der 1. FC Lok Stendal am Sonntag die Chance, zum Gewinner des Spieltags zu werden.

Um 14 Uhr empfangen die Altmärker den FC Einheit Wernigerode, dessen Klassenerhalt angesichts von acht Punkten Vorsprung auf die gefährliche Zone so gut wie sicher ist. Im Stadion am Hölzchen könnten die Hasseröder am Sonntag den letzten Schritt zu einem weiteren Oberliga-Jahr gehen. Das aber möchte die Stendaler vermeiden.

Ob der 1. FC Lok den so wichtigen Heimerfolg landen kann oder sich der FC Einheit Wernigerode den Ligaverbleib sichert, können Fans und Interessierte am Sonntag im exklusiven Livestream der Volksstimme verfolgen. Für alle Abonnenten der digitalen Volksstimme oder des "Sportstadt Magdeburg"-Streamingabos ist der Livestream kostenlos.