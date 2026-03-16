Abstiegskampf im Fokus: Vier Regionalligisten sitzen im Nordosten nach

– Foto: Frank Arlinghaus

In den Nachholspielen der Regionalliga Nordost geht es mitten im März nicht um Nebensächlichkeiten, sondern um Richtung, Luft und Nerven. FC Eilenburg und BSG Chemie Leipzig stehen mit 15 beziehungsweise 17 Punkten tief im Tabellenkeller und brauchen dringend Ertrag. ZFC Meuselwitz hat sich mit dem überraschenden 2:1 beim FC Carl Zeiss Jena auf 29 Punkte geschoben, BFC Preussen blieb trotz des 1:3 gegen den Hallescher FC bei 29 Punkten. In einer Liga mit einem festen Absteiger und einem möglichen weiteren Abstiegsplatz über die Relegation bekommt selbst ein Nachholspiel plötzlich die Wucht eines Entscheidungstages.

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Morgen, 19:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg ZFC Meuselwitz Meuselwitz 19:00 live PUSH

Für den FC Eilenburg ist dieses Nachholspiel ein weiterer Versuch, sich gegen das Abrutschen zu stemmen. Die Mannschaft verlor am Wochenende 0:1 gegen den 1. FC Magdeburg II und bleibt damit auf Rang 17 bei 15 Punkten und 20:43 Toren. Viel Spielraum gibt es nicht mehr, jeder verpasste Punkt verschärft die Lage. Der ZFC Meuselwitz reist dagegen mit einem Ergebnis an, das in dieser Liga noch nachhallen wird. Das 2:1 beim FC Carl Zeiss Jena war ein Sieg mit Signalwirkung, weil er nicht nur drei Punkte brachte, sondern auch Selbstvertrauen. Mit nun 29 Punkten steht Meuselwitz auf Rang elf und hat sich erst einmal von den ganz düsteren Regionen entfernt.

Gerade darin liegt die Spannung dieses Dienstagabends. Eilenburg spielt mit der nackten Notwendigkeit, endlich wieder etwas mitzunehmen. Meuselwitz spielt mit dem Rückenwind eines Ausrufezeichens. Für die Gastgeber ist es ein Spiel gegen die Angst, für die Gäste eines, in dem sich der jüngste Befreiungsschlag vergolden lässt. ---

Mi., 18.03.2026, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie BFC Preussen BFC Preussen 19:00 live PUSH

Auch in Leipzig-Leutzsch geht es nicht nur um Punkte, sondern um Atemluft. BSG Chemie Leipzig verlor am Wochenende beim BFC Dynamo mit 0:2 und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 16. Die Lage ist ernst, die Zahl der Gegentore mit 36 hoch, und jedes weitere Spiel ohne Ertrag drückt schwerer. BFC Preussen musste sich zwar dem Hallescher FC mit 1:3 geschlagen geben, steht mit 29 Punkten aber weiter auf Rang zwölf. Der Aufsteiger hat sich in dieser Saison eine ordentliche Ausgangslage erarbeitet, auch wenn der Abstand nach unten noch nicht groß genug ist, um sorglos zu werden. Für Chemie ist dieses Nachholspiel deshalb von besonderer Härte. Ein Heimsieg würde die Hoffnung nähren, ein weiterer Rückschlag die Unruhe massiv vergrößern. Preussen kann mit einem Auswärtserfolg den Blick wieder eher nach oben als nach unten richten. Genau solche Spiele entwickeln in dieser Phase ihre eigene Schwere: Die einen kämpfen darum, nicht tiefer zu sinken, die anderen darum, den eigenen Boden zu halten.