Abstiegskampf im Fokus: Acht Bezirksligen sitzen nach

In dieser Woche stehen in den württembergischen Bezirksligen wieder einige Nachholspiele an. Gleich doppelt vertreten ist hierbei die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.
Abgeschlagen am Ende der Tabelle steht der TSV Blaustein mit lediglich sechs Punkten. Nun gastiert das Schlusslicht beim Fünften FV Asch-Sonderbuch. Die Hausherren wollen mit einem Sieg den Anschluss zur Spitzengruppe herstellen.
Der abstiegsbedrohte FV Plochingen erwartet den starken Aufsteiger TSV RSK Esslingen. Die Gastgeber wollen sich etwas Luft im Keller verschaffen. Die Gäste haben den vierten Rang im Visier.
Der Aufsteiger SV Kolbingen steht derzeit auf einem Abstiegsrang, will diesen aber im Nachholspiel verlassen. Die Spvgg 06 Trossingen ist aktuell Siebter, kann aber einen Rang gutmachen.
Zum absoluten Kellerduell gastiert der Letzte RW Ebingen beim Vorletzten SG Schramberg. Die Gäste haben erst einen Punkt, die Hausherren stehen mit zehn Punkten zwar besser da, haben aber dennoch schon einen Rückstand zum rettenden Ufer.
