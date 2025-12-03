 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Abstiegskampf im Fokus: Acht Bezirksligen sitzen nach

Bezirksligen in Württemberg: Übersicht auf alle Nachholspiele.

In dieser Woche stehen in den württembergischen Bezirksligen wieder einige Nachholspiele an. Gleich doppelt vertreten ist hierbei die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Bezirksliga Donau/Iller

Morgen, 19:00 Uhr
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
19:00

Abgeschlagen am Ende der Tabelle steht der TSV Blaustein mit lediglich sechs Punkten. Nun gastiert das Schlusslicht beim Fünften FV Asch-Sonderbuch. Die Hausherren wollen mit einem Sieg den Anschluss zur Spitzengruppe herstellen.

Bezirksliga Neckar/Fils

Morgen, 19:30 Uhr
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching.
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
19:30

Der abstiegsbedrohte FV Plochingen erwartet den starken Aufsteiger TSV RSK Esslingen. Die Gastgeber wollen sich etwas Luft im Keller verschaffen. Die Gäste haben den vierten Rang im Visier.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Morgen, 19:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
19:00

Der Aufsteiger SV Kolbingen steht derzeit auf einem Abstiegsrang, will diesen aber im Nachholspiel verlassen. Die Spvgg 06 Trossingen ist aktuell Siebter, kann aber einen Rang gutmachen.

Morgen, 19:15 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
19:15

Zum absoluten Kellerduell gastiert der Letzte RW Ebingen beim Vorletzten SG Schramberg. Die Gäste haben erst einen Punkt, die Hausherren stehen mit zehn Punkten zwar besser da, haben aber dennoch schon einen Rückstand zum rettenden Ufer.

Aufrufe: 03.12.2025, 13:05 Uhr
Timo BabicAutor