Abstiegskampf im Flutlicht: Sportfreunde sind heiß auf Porz

Das nächste Kampfspiel steht an: Die Sportfreunde Düren treffen am Freitagabend zu Hause auf die Sportvereinigung Porz. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Die Sportfreunde Düren gehen mental gestärkt in das Abstiegsduell mit der Sportvereinigung Porz (Fr., 20 Uhr). Das 2:2 im Derby beim 1. FC Düren nach einem 0:2-Rückstand habe gezeigt, „dass wir mit einem Topteam mithalten können“, sagt der Trainer der Sportfreunde, Marcel Demircan. Der Coach würde die Euphorie gerne mitnehmen ins nächste Flutlichtspiel.

„Das Spiel gegen Porz ist deutlich wichtiger als das gegen Düren“, sagt Demircan. Der Gegner hat derzeit neun Punkte mehr auf dem Konto. Mit einem Sieg könnten die Sportfreunde aber noch einmal den Kontakt zu ihm herstellen. Das Spiel am Freitag ist für die Dürener das erste von drei richtungsweisenden Begegnungen. Nach Porz geht es zum Schlusslicht FC Pesch, und dann kommt eine Woche später Teutonia Weiden, die derzeit nur einen Punkt vor den Sportfreunden rangiert.

Alle Mann an Bord

Demircan ist zuversichtlich: „Wir sind jetzt in einer sehr guten Form. Die Gegner kommen zum richtigen Zeitpunkt.“ Passend dazu sind alle Spieler an Bord. „Jetzt liegt es nur noch an uns selbst“, so der Chefcoach, der morgen das Spiel wie auch sein Assistent Tim Caro von einem Zuschauerplatz aus verfolgen muss, da beide nach ihrer Roten Karte im Derby für ein Spiel gesperrt wurden. Das Coaching übernimmt Co-Trainer Riccardo Sorressa.