Abstiegskampf im Fernduell: Wer steigt in die Oberliga ab?

Die TSG 1899 Hoffenheim II spielt gegen den FC Gießen. Hoffenheim II (72 Punkte) hat bereits den Meistertitel in der Tasche, aber die Mannschaft wird dennoch darauf aus sein, ihre starke Saison mit einem weiteren Sieg zu krönen. Gießen (38 Punkte) ist noch mitten im Abstiegskampf und muss dringend punkten.

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz spielt gegen den FC 08 Homburg. Fulda Lehnerz (45 Punkte) ist im sicheren Mittelfeld und will mit einem weiteren Sieg in der Tabelle weiter nach oben klettern. Homburg (46 Punkte) ist ebenfalls im Mittelfeld und möchte das Saisonende mit einem positiven Resultat abschließen.

Der SV Eintracht Trier 05 trifft auf Eintracht Frankfurt II. Trier (41 Punkte) will die Saison mit einem Sieg beenden und den Abstand zu den unteren Rängen wahren. Eintracht Frankfurt II (32 Punkte) wird die Saison als Absteiger abschließen, wird jedoch versuchen, sich mit einem guten Spiel zu verabschieden.

Der SC Freiburg II trifft auf den FSV Mainz 05 II. Freiburg II (52 Punkte) will zum Saisonende einen Sieg landen und hofft auf Rang fünf. Mainz 05 II (38 Punkte) zittert am letzten Spieltag noch und will sich retten.