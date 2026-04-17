Abstiegskampf im Derby: Schwicheldt empfängt Vechelde

Während Schwicheldt mit einem Sieg den Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen könnte, bietet sich Vechelde die Chance, den Abstand nahezu zu egalisieren und den Druck im Tabellenkeller weiter zu erhöhen.

Wenn der Tabellenzehnte TSV Schwicheldt (24 Punkte) am 24. Spieltag auf den SV Arminia Vechelde (13., 21 Punkte) trifft, steht ein klassisches Duell im unteren Tabellenbereich an. Drei Punkte trennen beide Mannschaften – entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie.

Die offensive Durchschlagskraft war insbesondere beim Sieg in Rautheim sichtbar, zugleich offenbarte die Defensive zuletzt immer wieder Anfälligkeiten – ein Faktor, der auch im Derby entscheidend werden könnte.

Die Gastgeber gehen mit einer intensiven Woche in das Derby. Nach dem deutlichen 6:2-Erfolg in Rautheim folgte zuletzt eine knappe 2:3-Niederlage gegen den Tabellenvierten MTV Hondelage.

Der SV Arminia Vechelde rangiert mit 21 Punkten auf Platz 13 und damit mitten im Abstiegskampf. Zuletzt kam das Team nicht über ein 2:2 gegen den FC Wenden hinaus, zeigte dabei aber Moral.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Schwicheldt Schwicheldt SV Arminia Vechelde Arm Vechelde 15:00 PUSH

Das Hinspiel gegen Schwicheldt entschied Vechelde spät für sich: Nach Führung der Gäste drehte die Arminia die Partie in der Schlussphase und gewann mit 2:1. Ein Ergebnis, das die Ausgangslage vor dem Rückspiel zusätzlich schärft.

Trainer Weiß fordert Reaktion

Für Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß hat die Partie klare Bedeutung: „Derby gegen Vechelde – wir haben aus dem Hinspiel etwas gut zu machen, wo wir 1:2 verlieren.“

Zugleich warnt er vor der individuellen Qualität des Gegners: „Der Gegner könnte sich mit Marcel Reim den Torjäger der vergangenen Jahre zurückholen und verfügt über viel individuelle Qualität.“

Die Zielsetzung formuliert er dennoch eindeutig: „Trotzdem wollen wir versuchen, Vechelde auf Abstand zu halten und weiter gegen den Abstieg zu punkten.“

Das Derby verspricht ein umkämpftes Spiel zweier Mannschaften mit ähnlicher Ausgangslage, aber unterschiedlichen jüngsten Eindrücken. Schwicheldt wirkt formstärker, Vechelde hingegen hat im direkten Vergleich bereits seine Durchsetzungsfähigkeit bewiesen.