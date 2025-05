Abstiegskampf heizt sich auf: Karnap und DJK Frintrop akut gefordert

Beide Aufsteiger sind fix, also ist knapp drei Wochen vor Schluss schon die Luft in den Essener A-Ligen raus? Weit gefehlt. Denn im Abstiegskampf könnte es womöglich noch bis zum Schluss außerordentlich eng zugehen. Der FC Karnap ist trotz herausragender Form mit dem Rücken zur Wand und muss noch vier Zähler auf das rettende Ufer aufholen. Besonders pikant: Am letzten Spieltag steht das Heimspiel gegen den TuS Helene Essen statt. Für beide Teams könnte es dann noch einmal um alles gehen.

Auch in Gruppe 2 richtet sich der Blick nach unten: Die SG Kupferdreh-Byfang hievte sich nach dem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen die DJK Adler Union Frintrop II ans rettende Ufer, in die rote Zone fehlen aber lediglich zwei Zähler, dazu hat Frintrop auch noch ein zusätzliches Spiel. Für die Zweitvertretung der SpVgg Steele könnte der Abstieg finale besiegelt werden.