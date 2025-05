Abstiegskampf gegen Scheideweg: Peißenberg empfängt den FC Wildsteig/Rottenbuch

Die Fußball-Kreisliga 1 ist auf der Zielgeraden – und mit ganz wenigen Ausnahmen an beiden Enden der Tabelle ist noch nichts entschieden. Die Aufstiegsfrage wird sich nach Sicht der Dinge erst am letzten Spieltag abschließend klären lassen. Im Untergeschoss steht dagegen lediglich die SG Hungerbach als Absteiger fest; zudem können der TSV Brunnthal und der SV Eurasburg-Beuerberg der Abstiegsrelegation nicht mehr entrinnen.

Beim TSV Peißenberg ist man guter Dinge, dass der direkte Klassenerhalt in den verbleibenden fünf Partien unter Garantie gelingt. Rangiert der TSV doch lediglich ganz am Rande des Kellers, mit dem Bonus zusätzlicher Partien bei knappem Abstand. Dass es klappen kann, illustrierte die Jungmann-Truppe in den vergangenen Wochen eindrucksvoll. Gleichwohl warf auch der maue Auftritt beim 1:4 in Münsing am vergangenen Sonntag einige Fragen auf. Für den FC Wildsteig/Rottenbuch ist ein dreifacher Punktgewinn ebenso wichtig, möchte die Elf von Fabian Lindauer weiterhin der Spitzengruppe zugehörig sein. Der TSV und der FC treffen am Mittwoch (18.30 Uhr) im Wörther Stadion aufeinander.

Der FC-Coach sieht die Ausgangslage ambivalent. „Wenn man so spielt wie wir, muss man auf beide Seiten schauen“, sagt er mit humorigem Unterton. Nach zwei Niederlagen (gegen Aying, gegen TuS Geretsried II) und dem Sieg im Nachholspiel beim WSV Unterammergau, stehen die Wildsteiger und Rottenbucher an einer Art Scheideweg. Ein Sieg würde die Entfernung zum TSV Peißenberg auf neun Zähler erweitern. „Dann schnuppern wir auch vorne hin“, so Lindauer. Im anderen Falle aber rutschen beide Klubs auf drei Punkte zusammen. Der Druck in den Pflichtaufgaben gegen die kellerkinder Hungerbach und Brunnthal wäre immens, warten doch zum Saisonfinale auf den FC auch noch die Teams aus Berg und Münsing. Personell wird sich zum vergangenen Donnerstag nicht viel ändern. Lindauer hofft auf zwei oder drei Rückkehrer, darunter Martin Hennebach.