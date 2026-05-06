Abstiegskampf gegen Meisterfeier: Türkspor Neckarsulm fordert Aalen

Die Begegnung zwischen Türkspor Neckarsulm und dem VfR Aalen findet am Samstag, 09.05.2026, um 15:30 Uhr statt. Schauplatz dieses bedeutsamen Duells ist die ERBE-Arena in Heilbronn, die Heimstätte des Kooperationsvereins FC Union Heilbronn. Für die Verpflegung der Zuschauer ist gesorgt, Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Die sportliche Ausgangslage könnte gegensätzlicher kaum sein: Der Gast steht mit 74 Punkten souverän an der Spitze des Tableaus und kann bereits mit einem Punktgewinn die Meisterschaft sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen.

Existenzkampf in einer hochspannenden Tabellenregion

Für den Aufsteiger aus Neckarsulm ist die Partie von ebenso existenzieller Bedeutung, jedoch am anderen Ende der Tabelle. Mit 33 Punkten belegt die Mannschaft aktuell den 13. Platz in der Oberliga Baden-Württemberg. Der Vorsprung auf den 1. Göppinger SV und den FSV Hollenbach (beide 32 Punkte) sowie den Türkischen SV Singen (31 Punkte) ist minimal. In einem extrem engen Tabellenkeller zählt für die Neckarsulmer jeder Zähler. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Rückenwind nach dem deutlichen Erfolg in Göppingen

Das Team unter der Leitung von Trainer Uwe Rapolder und Spielertrainer Julian Grupp geht mit dem Selbstvertrauen eines Siegers in diese Herausforderung. Am vergangenen Spieltag gelang beim 1. Göppinger SV ein deutlicher 1:4-Auswärtssieg vor 603 Zuschauern. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatten Cristian Gilés Sanchez mit einem frühen Doppelpack in der 8. und 15. Minute sowie Jan Dietrich, der in der 28. Minute auf 0:3 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Gianluca Trianni in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3), nachdem der Gegner zuvor durch Gentian Lekaj verkürzt hatte und Filip Milisic mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden war.

Offene Rechnung nach dem unglücklichen Hinspiel

Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison wecken gemischte Gefühle. Vor 3146 Zuschauern unterlag man im Hinspiel beim VfR Aalen knapp mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte damals ausgerechnet der Neckarsulmer Burak Alabas durch ein unglückliches Eigentor in der 65. Minute. Diese Scharte soll nun ausgewetzt werden. Während Aalen die Meisterschaft im Visier hat, fokussiert sich Neckarsulm auf die notwendige Stabilität, um gegen die starke Konkurrenz der Liga den Verbleib zu sichern.