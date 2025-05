Abstiegskampf der Regionalliga sorgt für mächtig Spannung

Eintracht Frankfurt II (32 Punkte) trifft auf die SG Barockstadt Fulda Lehnerz (42 Punkte). Frankfurt II muss gewinnen, um nicht noch weiter in den Abstiegskampf zu geraten, während Fulda Lehnerz mit 42 Punkten in einer sicheren Mittelfeldposition ist, aber dennoch aufpassen muss, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.

