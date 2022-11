Abstiegskampf bleibt eine verzwickte Sache Kleinaspach und Unterweissach haben in der Fußball-Bezirksliga zuletzt Boden gutgemacht. Weil es aber ein realistisches Szenario ist, dass vier bis sechs Vereine auf direktem Weg runtermüssen und die Relegation dazukommt, bleibt die Lage prekär. Für Steinbach gilt das erst recht.

Problem: Es gibt mindestens drei und im schlimmsten Fall sogar acht Absteiger (siehe Infotext). Vier bis sechs sind realistisch, weshalb klar ist: Es bleibt für alle drei Klubs eine verzwickte Sache, den Klassenverbleib zu schaffen. Die Basis soll in den letzten drei Vorrundenspielen gelegt werden, die allesamt noch vor Weihnachten über die Bühne gehen – beginnend am morgigen Sonntag. Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach ist um 14.30 Uhr beim TSV Schornbach ebenso Außenseiter wie der SV Steinbach um 15 Uhr im Heimspiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter FSV Waiblingen. Dagegen erwartet der SV Unterweissach um 14.30 Uhr mit dem SSV Steinach-Reichenbach einen direkten Rivalen zu einem Duell, das gerne als Sechspunktespiel bezeichnet wird.

Mitte Oktober war die Bestandsaufnahme in der Fußball-Bezirksliga aus der Sicht der drei Vereine aus dem Backnanger Raum so richtig besorgniserregend. Kleinaspach: null Punkte, Letzter. Steinbach: zwei Zähler, Drittletzter. Unterweissach: vier Punkte, Zwölfter und damit Fünftletzter. Seitdem hat sich das Bild etwas aufgehellt. Steinbach ist zwar immer noch Drittletzter, aber Kleinaspach ist auf den viertletzten Platz und Unterweissach sogar auf den zehnten Rang geklettert. Das

Der Neuling aus Kleinaspach ist mittlerweile in der Bezirksliga angekommen. Mit sechs Schlappen in Serie in die Saison gestartet, sprangen aus den weiteren sechs Partien immerhin zehn Punkte heraus. Diese Ausbeute hievte das Team von Trainer Markus Gentner vom letzten auf den viertletzten Platz. Zuletzt gab es zwei Siege – erst das 3:2 im Kellerduell gegen Korb, danach das 2:0 in Remshalden. „Unsere Mannschaft hat mit viel Leidenschaft gespielt, taktisch sehr diszipliniert verteidigt und nahezu keine Torchance aus dem Spiel heraus zugelassen“, blickt Ralf Klimpke zufrieden auf den Erfolg im Remstal zurück. Es gebe trotzdem noch Steigerungspotenzial, fügt Kleinaspachs Sprecher hinzu: „Wir bekommen noch zu viele Standardsituationen gegen uns. Das sollten wir besser lösen.“ Nun geht es zum Dritten nach Schornbach, der mit 30 Punkten nur zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Waiblingen liegt und zuletzt den Landesliga-Mitabsteiger aus Schwaikheim mit 3:1 geschlagen hat. „Uns erwartet ein Topteam der Liga. Wir werden in der Defensive sicher noch mehr als in den letzten Spielen gefordert sein, aber wir fahren nicht hin, um die Punkte kampflos abzuliefern“, sagt Klimpke. Das kann sich die Spvgg aufgrund des verschärften Abstiegs auch nicht erlauben. Bei Kleinaspach fallen Jason Taylor, Gianluca Lupi, Kevin Renz, Jochen Knoll, Jan Maier, Peter Matuschke und Leon Schöffler aus.

Von den drei Bezirksligisten aus dem Raum Backnang hängt Steinbach als Drittletzter mit acht Punkten im Moment am stärksten in den Seilen. Nachdem der SVS gegen Kleinaspach und Korb zwei wichtige Kellerduelle gewonnen hatte, war das 0:3 beim Vorletzten in Winterbach zuletzt ein herber Rückschlag. „Wir möchten dieses Spiel einfach vergessen. Es war das bisher schlechteste von uns“, ärgert sich das Trainerduo Philipp Heller und Talha Ünal. Zu Hause setzen sie gegen den Titelfavoriten aus Waiblingen aufs Prinzip Hoffnung, denn: „Wir haben gegen die Topteams in dieser Saison immer unsere besten Spiele abgeliefert und werden alles dafür tun, auch den FSV zu ärgern.“ Bei Steinbach fehlen René Sailer, Ivan Juric, Nils Bothe und Taner Bakir verletzt. Die Gäste führen das Klassement mit 32 von 36 möglichen Punkten an, zuletzt gab es das 4:0 gegen Unterweissach. Nur beim 2:2 in Nellmersbach und beim 1:1 in Schwaikheim verließ Waiblingen den Platz nicht als Sieger. Einen großen Anteil hat Marcel Zimmermann, der die Bezirksliga-Torschützenliste mit 22 Treffern anführt. Mit gebührendem Abstand folgt Rudersbergs Fabian Keinath (14 Tore).

Beim 0:4 in Waiblingen „haben wir bis zur 70. Minute ein ordentliches Spiel abgeliefert und am Ende gegen eine bessere Mannschaft verloren“, ordnet Ralf Noack die SVU-Niederlage beim Spitzenreiter ein. Dass die Unterweissacher danach das Zweitrundenduell im Bezirkspokal in Hertmannsweiler mit 8:6 nach Elfmeterschießen gewannen, obwohl sie nach einer Roten Karte schon ab der achten Minute in Unterzahl spielen mussten, „sollte uns Selbstvertrauen für die in diesem Jahr noch ausstehenden drei Spiele geben“, meint der Sportvorstand. Angefangen mit der morgigen Begegnung gegen den SSV Steinach-Reichenbach, der als Zwölfter einen Punkt weniger als der Zehnte aus dem Täle auf dem Konto hat. Noack rechnet mit einer „engen und kampfbetonten Partie“, fordert aber einen Dreier von seinem Team. Es wäre das perfekte Startsignal, um sich im Abstiegskampf mit weiteren zählbaren Erfolgen in Weinstadt und gegen Fellbach II noch vor Weihnachten in eine aussichtsreiche Position zu bringen. Klappen muss es aber ohne den schwer am Knie verletzten Tim Kaltenthaler und den gesperrten Simon Lindemann sowie gegen einen Kontrahenten, der mit dem 3:2 gegen Rudersberg und dem 2:1 in Sulzbach-Laufen zuletzt zweimal in Folge die Oberhand behielt. Für SSV-Trainer Patrick Haaf geht Unterweissach zwar „als leichter Favorit ins Spiel, jedoch wollen wir drei Punkte holen und spielen auch so“. Ihm fehlen die verletzten Maximilian Raschke, Maximilian Grau und Fynn Bukschat sowie Hendrik Reisen, der aus Studiengründen passen muss.

Bandbreite Von nur drei bis hin zu acht Absteigern ist in der Bezirksliga in dieser Saison alles möglich. Dass es richtig dicke kommen kann, liegt vor allem an der Reform der Verbands- und Spielklassenstruktur des Württembergischen Fußballverbandes. Aus bislang 16 Bezirksligen werden nur noch 12, weil zum Beispiel die Vereine im südöstlichen Teil des bisherigen Bezirks Hohenlohe (Raum Schwäbisch Hall und Crailsheim) in Zukunft eine neue Einheit mit den Klubs des bisherigen Bezirks Rems-Murr bilden. Um diese Fusion bis zur Saison 2024/2025 vorzubereiten, wird die Rems-Murr-Bezirksliga im ersten Schritt von 16 auf 14 und im zweiten Schritt von 14 auf 12 Teams verkleinert. Und das geht nur über einen verschärften Abstieg in dieser und in der kommenden Runde.

Variablen Beim Minimum von drei Absteigern bleibt es nur dann, wenn aus der Landesliga Staffel 1 kein einziger Rems-Murr-Verein runtermuss. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil es dort fünf bis acht Teams erwischt und zumindest der TV Oeffingen, die SG Oppenweiler-Strümpfelbach und der SV Allmersbach stark gefährdet sind. Steigt aus diesem Trio ein Klub ab, sind es in der Bezirksliga vier Absteiger – bei zweien sind es schon fünf und bei dreien sogar sechs. Sieben oder acht Bezirksligisten müssten in den sauren Apfel beißen, wenn aus der Landesliga auch noch der SV Breuningsweiler und/oder der SV Kaisersbach absteigen – das immerhin gilt als unwahrscheinlich. Egal wie viele Absteiger es letztlich sind: Der Verein, der direkt über dem Strich liegt, ist nicht gerettet, sondern muss in die Relegation.

