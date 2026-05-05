Abstiegskampf bis Platz 6: Das Restprogramm der Bezirksliga Ost Noch zwei Spieltage stehen aus von Sarah Georgi · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Der VfB Forstinning kann dem Saisonende entspannt entgegen blicken. Peterskirchen und Zorneding müssen bangen. – Foto: Canva-Collage: Marc Marasescu,

In der Bezirksliga Ost könnte es kaum spannender zugehen. Die Mannschaften bis auf Platz sechs (!) rauf müssen um den direkten Klassenerhalt zittern. Am Meister VfB Forstinning ist hingegen nicht mehr zu rütteln.

München – Wie knapp kann es in einer Liga kurz vor Schluss werden? Unendlich knapp, wie die Bezirksliga Oberbayern Ost gerade zeigt. Die meisten Teams haben noch zwei Spiele vor sich, einige auch drei. Sicher ist vom Tabellenletzten bis in die obere Tabellenhälfte kein Team. Mehr als die Hälfte der Mannschaften der Liga befindet sich im Abstiegskampf. Das Restprogramm im Abstiegskampf. Platz 6: TSV Peterskirchen – 35 Punkte (Tordifferenz -9) Der TSV Peterskirchen hat von den Teams, die um den Klassenverbleib bangen müssen, eine der besten Ausgangspositionen. Nicht zuletzt, weil der Sechstplatzierte alles in der eigenen Hand hat.

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr TSV Zorneding Zorneding Peterskirchen Peterskirchen 13:30 PUSH

29. Spieltag: (A) TSV Zorneding (16.)

30. Spieltag: (H) FC Töging (11.) Platz 7: SB Rosenheim – 33 Punkte (Tordifferenz -14) Beim SB Rosenheim zeigte in den letzten Spiele die Formkurve nach unten. Immerhin gab es nun zwei Unentschieden in Folge. Am Ende könnte das Spiel gegen Ebersberg entscheidend werden. Meister Forstinning dürfte zu stark für etwas Zählbares sein.

Sa., 09.05.2026, 13:30 Uhr TSV Ebersberg Ebersberg SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 13:30 PUSH

29. Spieltag: (A) TSV Ebersberg (13.)

30. Spieltag: (H) VfB Forstinning (1.) Platz 8: SV Bruckmühl – 33 Punkte (Tordifferenz -11) In Bruckmühl freut man sich, dass man noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Zudem geht es in den drei verbleibenden Spielen nur gegen niedriger platzierte Teams, dafür aber zweimal auswärts.

Heute, 18:15 Uhr SV Waldperlach Waldperlach SV Bruckmühl SV Bruckmühl 18:15 PUSH

28. Spieltag: (A) SV Waldperlach (14.)

29. Spieltag: (H) SV Aschau am Inn (10.)

30. Spieltag: (A) TSV Siegsdorf (15.) Platz 9: SV Miesbach – 33 Punkte (Tordifferenz +5) Der SV Miesbach sticht mit seinem positiven Torverhältnis heraus und hat wie Bruckmühl noch drei Partien zu bestreiten. Zwei davon sind gegen den Tabellenletzten und -vorletzten.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Zorneding Zorneding SV Miesbach Miesbach 19:00 PUSH

23. Spieltag: (A) TSV Zorneding (16.)

29. Spieltag: (H) TSV Siegsdorf (15.)

30. Spieltag: (A) SV Saaldorf (12.) Platz 10: SV Aschau – 32 Punkte (Tordifferenz -12) Der SV Aschau ist Meister im Remis spielen. Damit es für den direkten Klassenverbleib reichen dürfte, sollte das Team aber noch jeweils mindestens einen Punkt holen.

Fr., 08.05.2026, 19:00 Uhr SV Bruckmühl SV Bruckmühl SV Aschau am Inn SV Aschau 19:00 PUSH

29. Spieltag: (A) SV Bruckmühl (8.)

30. Spieltag: (H) SV Waldperlach (14.) Platz 11: FC Töging – 31 Punkte (Tordifferenz -4) Der FC Töging hat zwar momentan den komfortablen Platz über den Relegationsrängen inne, aber auch noch ein direktes Duell mit dem Tabellennachbarn SV Saaldorf vor sich.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr FC Töging FC Töging SV Saaldorf SV Saaldorf 14:00 PUSH

29. Spieltag: (H) SV Saaldorf (12.)

30. Spieltag: (A) Peterskirchen (6.) Platz 12: SV Saaldorf – 30 Punkte (Tordifferenz -11) Für den SV Saaldorf wird es ebenso eng. Das direkte Duell gegen Töging dürfte die Richtung angeben, ob es zum direkten Klassenverbleib reicht.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr FC Töging FC Töging SV Saaldorf SV Saaldorf 14:00 PUSH

29. Spieltag: (A) FC Töging (11.)

30. Spieltag: (H) SV Miesbach (9.) Platz 13: TSV Ebersberg – 30 Punkte (Tordifferenz -23) Eine düstere Prognose, wenn es nach der Tordifferenz geht, hat der TSV Ebersberg. Auch das Restprogramm ist hart, um der Relegation noch zu entgehen.

Sa., 09.05.2026, 13:30 Uhr TSV Ebersberg Ebersberg SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 13:30 PUSH

29. Spieltag: (H) SB DJK Rosenheim (7.)

30. Spieltag: (A) TuS Holzkirchen (3.) Platz 14: SV Waldperlach – 27 Punkte (Tordifferenz -13) Der SV Waldperlach hat zwar eine bessere Tordifferenz als die Ebersberger, aber auch für sie sind die letzten Spiele nicht ohne. Da es gegen Konkurrenten im Abstiegskampf geht, hat man aber noch Chancen.

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr SV Waldperlach Waldperlach TSV Dorfen TSV Dorfen 16:00 PUSH

28. Spieltag: (H) SV Bruckmühl (8.)

29. Spieltag: (H) TSV Dorfen (4.)

30. Spieltag: (A) SV Aschau am Inn (10.) Platz 15: TSV Siegsdorf – 25 Punkte (Tordifferenz -29) Für den TSV Siegsdorf sieht es ganz nach Relegation. Der Abstand zu einem Nicht-Relegationsplatz beträgt sechs Punkte. Das ist kaum noch aufzuholen.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr SV Miesbach Miesbach TSV Siegsdorf Siegsdorf 14:00 PUSH

29. Spieltag: (A) SV Miesbach (9.)

30. Spieltag: (H) SV Bruckmühl (8.) Platz 16: TSV Zorneding – 24 Punkte (Tordifferenz -16) Am Tabellenende hat der TSV Zorneding die rote Laterne in der Hand. Unter dem neuen Trainer verlor das Team knapp in Saaldorf. Die ausstehenden Spiele sprechen auch nicht für den Verein. Einziger Vorteil: Es sind noch drei Spiele.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Zorneding Zorneding SV Miesbach Miesbach 19:00 PUSH