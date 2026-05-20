Abstiegskampf: Bezirksliga-Trainer muss zwei Spiele vor Schluss gehen

– Foto: Lisa Kuhlmann

Bezirksligist SV Herbern steht nach 32 Jahren vor dem Absturz in die Kreisliga A. Der Ortsteilverein aus Ascheberg gehörte viele Jahre fast durchgängig der Landesliga an (1996 bis 2023). Zwei Spieltage vor Schluss ist es in der Staffel 7 ein ganz enges Rennen. Vier Mannschaften machen neben Schlusslicht SC Lippetal die beiden weiteren Absteiger unter sich aus. Mittendrin der SV Herbern, der das immens wichtige Heimspiel vom vorletzten Spieltag bereits heute Abend gegen die SG Sendenhorst austrägt. Am letzten Spieltag wartet noch das Duell beim direkten Abstiegskonkurrenten RW Mastholte.

Die Verantwortlichen haben die Situation analysiert und möchten einen neuen Impuls setzen. In einer Pressemitteilung schreibt der Verein: "Der Vorstand hat sich nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, Cheftrainer Sven Pahnreck mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden." Johannes Richter (langjähriger Spieler) und Dominik Reher (Geschäftsführer Fußball) werden als Interims-Duo die Verantwortung übernehmen und haben bereits gestern das Abschlusstraining geleitet.