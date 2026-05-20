Abstiegskampf: Bezirksliga-Trainer muss zwei Spiele vor Schluss gehen

Bezirksligist SV Herbern steht nach 32 Jahren vor dem Absturz in die Kreisliga A. Der Ortsteilverein aus Ascheberg gehörte viele Jahre fast durchgängig der Landesliga an (1996 bis 2023). Zwei Spieltage vor Schluss ist es in der Staffel 7 ein ganz enges Rennen. Vier Mannschaften machen neben Schlusslicht SC Lippetal die beiden weiteren Absteiger unter sich aus. Mittendrin der SV Herbern, der das immens wichtige Heimspiel vom vorletzten Spieltag bereits heute Abend gegen die SG Sendenhorst austrägt. Am letzten Spieltag wartet noch das Duell beim direkten Abstiegskonkurrenten RW Mastholte.
Die Verantwortlichen haben die Situation analysiert und möchten einen neuen Impuls setzen. In einer Pressemitteilung schreibt der Verein: "Der Vorstand hat sich nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, Cheftrainer Sven Pahnreck mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden." Johannes Richter (langjähriger Spieler) und Dominik Reher (Geschäftsführer Fußball) werden als Interims-Duo die Verantwortung übernehmen und haben bereits gestern das Abschlusstraining geleitet.
Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die weiterhin äußerst angespannte Situation im Abstiegskampf. Zwei Spieltage vor Saisonende sieht sich der Verein in der Verantwortung, noch einmal einen neuen Impuls zu setzen, um die sportliche Wende im entscheidenden Saisonendspurt zu schaffen. Mit neuer Energie und maximaler Geschlossenheit soll die Mannschaft auf das Endspiel eingeschworen werden, um gemeinsam den Klassenerhalt zu erreichen. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Sven Pahnreck für sein großes Engagement, seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in dieser Saison. Er hat sich jederzeit mit voller Leidenschaft für den Verein eingesetzt. Dennoch gehört es zum Fußballgeschäft, dass in sportlich schwierigen Situationen häufig der Trainer im Mittelpunkt der Verantwortung steht. Für die verbleibenden beiden Spiele gilt nun der volle Fokus dem gemeinsamen Ziel Klassenerhalt. Verein, Mannschaft und Umfeld wollen noch einmal alle Kräfte bündeln und geschlossen auftreten."