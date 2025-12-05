 2025-12-03T05:51:34.672Z

– Foto: Joachim Koschler

Abstiegskampf beim TSV Rudersberg, TSV Schornbach lauert

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Zum Jahres-Endspurt sind die Kräfteverhältnisse geschärft: Gaildorf will die Spitze behaupten, Allmersbach antworten, Schornbach drängen – dahinter ringen formstarke Verfolger um gute Ausgangspositionen vor der Winterpause. Im Tabellenkeller zählt jeder Zähler, um mit ruhigerem Puls in die Feiertage zu gehen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
14:30live

Der TSV Michelfeld 1954 steckt als Vierzehnter im Abstiegssog und braucht nach dem 0:2 in Unterweissach eine deutliche Steigerung. Der SV Allmersbach reist als Verfolger Nummer zwei an und wird nach dem 2:3 in Schornbach auf eine prompte Reaktion drängen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
14:30

Der SC Urbach blieb beim 1:4 gegen Gaildorf chancenlos und muss defensiv zulegen, um nicht weiter an Boden zu verlieren. Der TSV Schwaikheim kommt mit dem 3:0 in Mainhardt im Rücken und kann mit einem weiteren Erfolg seine Position im stabilen Mittelfeld festigen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
14:30

Die SGM Kreßberg hat das 0:2 gegen Nellmersbach zu verdauen und trifft nun auf den souveränen Spitzenreiter. Der TSV Gaildorf überzeugte jüngst in Urbach mit 4:1 und will seine Offensive nutzen, um die Tabellenführung in die Winterpause zu tragen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
14:30live

Der TSV Schmiden stabilisierte sich mit dem 1:0 gegen Obersontheim und verteidigt Rang vier. Der TSV Nellmersbach kommt nach dem 2:0 in Kreßberg mit Selbstvertrauen und dürfte dem Favoriten ein zähes, kompaktes Spiel aufzwingen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
14:30

Der SV Unterweissach hat sich mit dem 2:0 gegen Michelfeld oben festgebissen und möchte vor heimischer Kulisse nachlegen. TURA Untermünkheim holte ein 1:1 in Rudersberg und braucht erneut Effizienz, um im dichten Tabellenkeller zu punkten.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
14:30

Der SV Breuningsweiler ließ beim 2:3 gegen Oppenweiler wichtige Zähler liegen und steht weiter unter Zugzwang. Der TSV Schornbach, zuletzt 3:2-Sieger gegen Allmersbach, reist formstark an und will als Dritter den Druck auf die Spitze hochhalten.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
15:00

Der VfL Mainhardt kassierte ein 0:3 gegen Schwaikheim und sucht vor der Pause die passende Antwort. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach kam mit dem 3:2 in Breuningsweiler in Tritt und peilt im Duell der direkten Nachbarn einen Auswärtscoup an.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
15:00

Der TSV Rudersberg stabilisierte sich mit dem 1:1 gegen Untermünkheim, braucht aber mehr Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Der TSV Obersontheim unterlag knapp in Schmiden und will im direkten Duell auf Augenhöhe vor allem defensiv wieder Zuverlässigkeit zeigen.

