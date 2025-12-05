Abstiegskampf beim TSV Rudersberg, TSV Schornbach lauert



Der TSV Michelfeld 1954 steckt als Vierzehnter im Abstiegssog und braucht nach dem 0:2 in Unterweissach eine deutliche Steigerung. Der SV Allmersbach reist als Verfolger Nummer zwei an und wird nach dem 2:3 in Schornbach auf eine prompte Reaktion drängen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr SC Urbach SC Urbach TSV Schwaikheim Schwaikheim 14:30 PUSH



Der SC Urbach blieb beim 1:4 gegen Gaildorf chancenlos und muss defensiv zulegen, um nicht weiter an Boden zu verlieren. Der TSV Schwaikheim kommt mit dem 3:0 in Mainhardt im Rücken und kann mit einem weiteren Erfolg seine Position im stabilen Mittelfeld festigen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr SGM Kreßberg SGM Kreßberg TSV Gaildorf TSV Gaildorf 14:30 PUSH



Die SGM Kreßberg hat das 0:2 gegen Nellmersbach zu verdauen und trifft nun auf den souveränen Spitzenreiter. Der TSV Gaildorf überzeugte jüngst in Urbach mit 4:1 und will seine Offensive nutzen, um die Tabellenführung in die Winterpause zu tragen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr TSV Schmiden TSV Schmiden TSV Nellmersbach Nellmersbach 14:30 live PUSH



Der TSV Schmiden stabilisierte sich mit dem 1:0 gegen Obersontheim und verteidigt Rang vier. Der TSV Nellmersbach kommt nach dem 2:0 in Kreßberg mit Selbstvertrauen und dürfte dem Favoriten ein zähes, kompaktes Spiel aufzwingen.



Der SV Unterweissach hat sich mit dem 2:0 gegen Michelfeld oben festgebissen und möchte vor heimischer Kulisse nachlegen. TURA Untermünkheim holte ein 1:1 in Rudersberg und braucht erneut Effizienz, um im dichten Tabellenkeller zu punkten.



Der SV Breuningsweiler ließ beim 2:3 gegen Oppenweiler wichtige Zähler liegen und steht weiter unter Zugzwang. Der TSV Schornbach, zuletzt 3:2-Sieger gegen Allmersbach, reist formstark an und will als Dritter den Druck auf die Spitze hochhalten.



Der VfL Mainhardt kassierte ein 0:3 gegen Schwaikheim und sucht vor der Pause die passende Antwort. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach kam mit dem 3:2 in Breuningsweiler in Tritt und peilt im Duell der direkten Nachbarn einen Auswärtscoup an.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr TSV Rudersberg Rudersberg TSV Obersontheim Obersontheim 15:00 PUSH



Der TSV Rudersberg stabilisierte sich mit dem 1:1 gegen Untermünkheim, braucht aber mehr Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Der TSV Obersontheim unterlag knapp in Schmiden und will im direkten Duell auf Augenhöhe vor allem defensiv wieder Zuverlässigkeit zeigen.