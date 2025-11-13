Abstiegskampf beim TSV Harthausen/Scher und SSC Tübingen

Der 16. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, spannt den Bogen zwischen Titelkampf und Abstiegssorgen: Oben drängen drei Teams binnen eines Zählers, dahinter ringen Formkurven um Richtung, während im Keller mehrere direkte Duelle die Winterstatik prägen könnten. Kleinigkeiten bei Standards und die Fehlerquote in der Restverteidigung werden vielerorts den Ausschlag geben.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Nagold empfängt SV Zimmern – der Fünfte (28 Punkte, 31:15) fordert den Tabellendritten (32, 29:10) mit der auffällig stabilen Defensive. Wer das Zentrum kontrolliert und Standards sauber schlägt, setzt im Spitzenfeld ein Ausrufezeichen.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
FC 07 Albstadt trifft auf SG Empfingen – der Elfte (15 Punkte, 13:29) gegen den Spitzenreiter (33, 39:13). Der Favorit bringt Balance und Durchschlagskraft mit, der Gastgeber braucht kompakte Ordnung und Effizienz im Umschalten.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher misst sich mit SV Croatia Reutlingen – Sechzehnter (10 Punkte, 11:36) gegen Vierzehnter (13, 25:39). In diesem Kellerduell zählen Fehlervermeidung und zweite Bälle überproportional.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Bösingen spielt gegen Spvgg Freudenstadt – Sechster (28 Punkte, 31:26) gegen Schlusslicht (6, 12:42). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, der Aufsteiger braucht eine fast fehlerfreie Defensivleistung.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen empfängt SC 04 Tuttlingen – Neunter (18 Punkte, 23:22) gegen Achter (20, 30:29). Bei enger Ausgangslage könnten Umschalttempo und Präzision beim letzten Pass die knappen Unterschiede markieren.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Mühlheim spielt gegen SV Seedorf – Zwölfter (14 Punkte, 26:35) gegen Zehnter (16, 18:25). Disziplin in der Restverteidigung und Klarheit bei Standards sind in diesem Richtungsduell entscheidend.
So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SSC Tübingen trifft auf TuS Ergenzingen – Fünfzehnter (12 Punkte, 25:36) gegen Dreizehnter (13, 29:34). Beide brauchen Stabilität, weshalb Nervenstärke und Effizienz aus wenigen Chancen den Ton setzen dürften.
So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
TSG Balingen II empfängt VfL Pfullingen – der Zweite (32 Punkte, 41:14) gegen den Siebten (21, 30:24). Setzt sich die Offensivwucht der Hausherren durch, muss der Gast die Halbräume schließen und auf Konterpräzision setzen.