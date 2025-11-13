 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Abstiegskampf beim TSV Harthausen/Scher und SSC Tübingen

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der 16. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, spannt den Bogen zwischen Titelkampf und Abstiegssorgen: Oben drängen drei Teams binnen eines Zählers, dahinter ringen Formkurven um Richtung, während im Keller mehrere direkte Duelle die Winterstatik prägen könnten. Kleinigkeiten bei Standards und die Fehlerquote in der Restverteidigung werden vielerorts den Ausschlag geben.

---

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
14:30

VfL Nagold empfängt SV Zimmern – der Fünfte (28 Punkte, 31:15) fordert den Tabellendritten (32, 29:10) mit der auffällig stabilen Defensive. Wer das Zentrum kontrolliert und Standards sauber schlägt, setzt im Spitzenfeld ein Ausrufezeichen.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
14:30

FC 07 Albstadt trifft auf SG Empfingen – der Elfte (15 Punkte, 13:29) gegen den Spitzenreiter (33, 39:13). Der Favorit bringt Balance und Durchschlagskraft mit, der Gastgeber braucht kompakte Ordnung und Effizienz im Umschalten.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
14:30

TSV Harthausen/Scher misst sich mit SV Croatia Reutlingen – Sechzehnter (10 Punkte, 11:36) gegen Vierzehnter (13, 25:39). In diesem Kellerduell zählen Fehlervermeidung und zweite Bälle überproportional.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
14:30

VfB Bösingen spielt gegen Spvgg Freudenstadt – Sechster (28 Punkte, 31:26) gegen Schlusslicht (6, 12:42). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, der Aufsteiger braucht eine fast fehlerfreie Defensivleistung.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
14:30

BSV 07 Schwenningen empfängt SC 04 Tuttlingen – Neunter (18 Punkte, 23:22) gegen Achter (20, 30:29). Bei enger Ausgangslage könnten Umschalttempo und Präzision beim letzten Pass die knappen Unterschiede markieren.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
14:30

VfL Mühlheim spielt gegen SV Seedorf – Zwölfter (14 Punkte, 26:35) gegen Zehnter (16, 18:25). Disziplin in der Restverteidigung und Klarheit bei Standards sind in diesem Richtungsduell entscheidend.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
15:30

SSC Tübingen trifft auf TuS Ergenzingen – Fünfzehnter (12 Punkte, 25:36) gegen Dreizehnter (13, 29:34). Beide brauchen Stabilität, weshalb Nervenstärke und Effizienz aus wenigen Chancen den Ton setzen dürften.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
15:30

TSG Balingen II empfängt VfL Pfullingen – der Zweite (32 Punkte, 41:14) gegen den Siebten (21, 30:24). Setzt sich die Offensivwucht der Hausherren durch, muss der Gast die Halbräume schließen und auf Konterpräzision setzen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 013.11.2025, 15:00 Uhr
Timo BabicAutor