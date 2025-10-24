 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

Abstiegskampf beim TSV Erlenbach, schwere Aufgabe für SV Wachbach

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Franken verspricht Spannung an beiden Enden der Tabelle. Aramäer Heilbronn und die Sportfreunde Lauffen liefern sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenspitze, während im Mittelfeld mehrere Teams dicht beieinander liegen. Im Tabellenkeller hoffen Neuenstein, Stetten/Kleingartach und Markelsheim/Elpersheim auf einen Befreiungsschlag, um den Anschluss nicht zu verlieren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
15:00

Die Sportfreunde Untergriesheim empfangen die TG Böckingen. Beide Teams gehören zur erweiterten Spitzengruppe, sodass ein Sieg im direkten Duell entscheidend sein könnte, um den Kontakt zur Tabellenspitze zu wahren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
15:00

Die Sportfreunde Lauffen treffen auf den TSV Neuenstein. Der Tabellenzweite will seine Serie fortsetzen und Spitzenreiter Aramäer Heilbronn unter Druck setzen, während Neuenstein nach sieben Niederlagen dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
15:00live

Der FC Union Heilbronn spielt gegen die SG Stetten/Kleingartach. Heilbronn will nach vier Siegen aus neun Spielen wieder an die vorderen Plätze heranrücken, während Stetten mit bislang nur sechs Punkten auf ein Erfolgserlebnis hofft.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
15:00

Der FSV Friedrichshaller SV empfängt die SG Sindringen/Ernsbach. Friedrichshall steht nach vier Siegen gut da, könnte mit einem weiteren Dreier aber noch näher an die Spitze heranrücken, während Sindringen im Mittelfeld auf Stabilität setzt.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
15:00live

Der TSV Botenheim hat den TSV Pfedelbach zu Gast. Beide Mannschaften liegen punktgleich im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Hälfte herstellen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
15:00

Die SGM Mulfingen/Hollenbach trifft auf den FSV Schwaigern. Die Gastgeber stehen mit neun Punkten im unteren Tabellenbereich und benötigen dringend Zählbares, während Schwaigern mit einem Auswärtssieg den Sprung unter die Top fünf schaffen kann.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
15:00

Der SV Wachbach empfängt Tabellenführer Aramäer Heilbronn. Wachbach will nach vier Siegen aus neun Spielen auch gegen den Spitzenreiter bestehen, während Heilbronn seine Position an der Tabellenspitze festigen möchte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
15:00

Der TSV Erlenbach spielt gegen die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Beide Teams stecken im Tabellenkeller und brauchen dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

24.10.2025, 09:00 Uhr
Timo Babic