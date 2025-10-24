Abstiegskampf beim TSV Erlenbach, schwere Aufgabe für SV Wachbach

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Die Sportfreunde Untergriesheim empfangen die TG Böckingen. Beide Teams gehören zur erweiterten Spitzengruppe, sodass ein Sieg im direkten Duell entscheidend sein könnte, um den Kontakt zur Tabellenspitze zu wahren.
Die Sportfreunde Lauffen treffen auf den TSV Neuenstein. Der Tabellenzweite will seine Serie fortsetzen und Spitzenreiter Aramäer Heilbronn unter Druck setzen, während Neuenstein nach sieben Niederlagen dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt.
Der FC Union Heilbronn spielt gegen die SG Stetten/Kleingartach. Heilbronn will nach vier Siegen aus neun Spielen wieder an die vorderen Plätze heranrücken, während Stetten mit bislang nur sechs Punkten auf ein Erfolgserlebnis hofft.
Der FSV Friedrichshaller SV empfängt die SG Sindringen/Ernsbach. Friedrichshall steht nach vier Siegen gut da, könnte mit einem weiteren Dreier aber noch näher an die Spitze heranrücken, während Sindringen im Mittelfeld auf Stabilität setzt.
Der TSV Botenheim hat den TSV Pfedelbach zu Gast. Beide Mannschaften liegen punktgleich im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Hälfte herstellen.
Die SGM Mulfingen/Hollenbach trifft auf den FSV Schwaigern. Die Gastgeber stehen mit neun Punkten im unteren Tabellenbereich und benötigen dringend Zählbares, während Schwaigern mit einem Auswärtssieg den Sprung unter die Top fünf schaffen kann.
Der SV Wachbach empfängt Tabellenführer Aramäer Heilbronn. Wachbach will nach vier Siegen aus neun Spielen auch gegen den Spitzenreiter bestehen, während Heilbronn seine Position an der Tabellenspitze festigen möchte.
Der TSV Erlenbach spielt gegen die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Beide Teams stecken im Tabellenkeller und brauchen dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.