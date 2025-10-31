 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Abstiegskampf beim TASV Hessigheim, Germania beim Verfolger

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr stellt die Kräfteverhältnisse an der Spitze wie im Tabellenkeller auf den Prüfstand. Der Primus will seine Souveränität behaupten, der erste Verfolger lauert – und mehrere Duelle der unteren Hälfte versprechen hohe Nervendichte, weil jeder Zähler vor der Winterphase Gewicht bekommt.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
14:30

Die Gastgeber stehen im Mittelfeld (14 Punkte, 23:32), die Gäste kommen als Fünfzehnter mit dünner Ausbeute (8 Punkte, 18:28). Stabilität gegen Umschalten dürfte den Ton setzen, zumal die Defensive der Gäste anfällig ist.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
14:30

Hier trifft ein Team aus der unteren Zone (10 Punkte, 21:24) auf einen kompakten Gegner mit klarer Bilanz (16 Punkte, 30:11). Setzen die Gäste ihre Effizienz fort, braucht der Gastgeber Disziplin in der Rückwärtsbewegung.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
14:30

Der Zwölfte (13 Punkte, 16:18) empfängt das Schlusslicht, das mit drei Zählern und 11:48 Toren unter Druck steht. Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, während der Außenseiter auf Konter hoffen wird.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
14:30

Die Gastgeber (14 Punkte, 15:23) messen sich mit einem Absteiger aus der unteren Tabellenregion (7 Punkte, 15:34). Konsequenz in beiden Strafräumen könnte hier schon früh die Richtung vorgeben.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
14:30

Der Achte (15 Punkte, 22:31) fordert den Vierten (20 Punkte, 25:21). Gelingt es den Gästen, ihre Balance zu halten, braucht die Heimseite Präzision im letzten Drittel.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
14:30live

Der Spitzenreiter (27 Punkte, 34:8) trifft auf den Verfolger aus dem oberen Mittelfeld (17 Punkte, 21:14). Es ist das Duell zwischen bester Defensive der Liga und einem Gegner mit stabilem Fundament – Details bei Standards können entscheiden.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
14:30

Der Zweite (25 Punkte, 33:13) empfängt ein kompaktes Mittelfeldteam (16 Punkte, 24:21). Die Gastgeber bringen mehr Durchschlagskraft ein, die Gäste setzen auf enge Räume und Umschaltmomente.

So., 02.11.2025, 17:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
17:00

Im unteren Mittelfeld begegnen sich der Elfte (13 Punkte, 16:15) und der Dreizehnte (12 Punkte, 27:30). Die leicht bessere Defensive der Heimelf trifft auf mehr Torproduktion beim Gegner – es deutet sich ein enges Spiel mit knapper Fehlerquote an.

Aufrufe: 031.10.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor