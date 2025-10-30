Abstiegskampf beim FSV Waiblingen, VfR Heilbronn beim Absteiger

Der 14. Spieltag in der Verbandsliga Württemberg bietet Spitzendruck, dichtes Gedränge im oberen Mittelfeld und wegweisende Vergleiche im Tabellenkeller. Der Führende will den Vorsprung festigen, die Verfolger setzen auf Konstanz – und unten zählen Nuancen.
Kellerduell mit klaren Vorzeichen: Der 13. mit 12 Punkten trifft auf den 16. mit 9 Zählern und der anfälligsten Defensive im Feld (37 Gegentore). Stabilität und Effizienz im Strafraum dürften hier über eminent wichtige Punkte entscheiden.
Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Der 12. (14 Punkte, 22:33 Tore) misst sich mit dem 9. (16 Punkte, 25:29). Beide Teams suchen Balance zwischen Torgefahr und Absicherung – die Fehlerquote könnte das Ergebnis prägen.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Duell im oberen Drittel: Der 6. (20 Punkte, 18:19) empfängt den 5. (22 Punkte, 26:18). Kleinigkeiten in der Zweikampfführung und Standardschärfe versprechen den Ausschlag.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der 7. (17 Punkte, 20:23) fordert den Spitzenreiter (32 Punkte, 37:19). Der Tabellenführer bringt mehr Durchschlagskraft ein, die Heimseite braucht kompakte Staffelung und sauberes Umschalten.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der 4. (24 Punkte, 36:13) geht mit klarer Statik in Angriff und Abwehr ins Spiel gegen den 11. (15 Punkte, 29:34). Gelingt frühe Kontrolle im Mittelfeld, spricht viel für ein Match in der Hand des Favoriten.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der 2. (26 Punkte, 25:10) trifft auf den 15. (10 Punkte, 22:29). Der Unterschied in der defensiven Stabilität ist deutlich, dennoch lebt die Partie von der Frage, ob der Außenseiter Umschaltmomente in Zählbares verwandelt.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der 8. (17 Punkte, 22:27) empfängt den 14. (12 Punkte, 13:24). Die Gastgeber bringen mehr Torgefahr ein, der Gast setzt auf Kompaktheit – ein enges Spiel mit hoher Bedeutung für das Mittelfeld.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der 10. (16 Punkte, 17:24) bekommt es mit dem 17. zu tun, der bei 8 Zählern unter Druck steht. Für den Abstiegskandidaten zählt jeder gewonnene Zweikampf, während die Heimseite über Kontrolle und Standards den Ton setzen will.
