Abstiegskampf beim FC Denzlingen, VfR Mannheim beim Verfolger

Der 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bringt das Fernduell an der Spitze in Stellung und stellt zugleich die Belastbarkeit des breiten Mittelfelds auf die Probe. Während der VfR Aalen und der VfR Mannheim ihre Serien behaupten wollen, kämpfen gefährdete Teams um dringend benötigte Stabilität – Kleinigkeiten bei Standards und im Umschalten dürften den Ausschlag geben.



Der FC Nöttingen will als Fünfter seine Offensivstärke bestätigen, doch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen reist mit robuster Punkteteilungskompetenz an. Setzen die Gastgeber das Zentrum unter Kontrolle, spricht die Statik für klare Spielanteile – der Gast braucht Effizienz und disziplinierte Restverteidigung.

Morgen, 19:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen Türkischer SV Singen TSV Singen 19:00 PUSH



Der FC 08 Villingen sucht gegen den Türkischer SV Singen die nächsten Zähler, um oben anzudocken. Die Hausherren bringen mehr Balance ein, während der Aufsteiger mit schwankender Defensive kontern muss – frühe Führung könnte hier das Muster vorgeben.



Der FC Denzlingen steht gegen den 1. Göppinger SV unter Zugzwang und braucht vor allem Fehlerfreiheit in der eigenen Hälfte. Gelingt es den Gästen, ihr knappes Torverhältnis zu bestätigen, werden Standards und zweite Bälle zum Schlüssel.



Der 1. CfR Pforzheim empfängt den FSV Hollenbach zu einem richtungsweisenden Duell im Mittelfeld. Wer die Flügel besser bindet und im letzten Drittel präziser agiert, verschafft sich Luft vor der Winterphase.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars Karlsruher SC Karlsruhe II 14:00 PUSH



Der Türkspor Neckarsulm will gegen den Karlsruher SC II seine Anfälligkeit minimieren und über Kompaktheit ins Spiel finden. Die Gäste treten mit stabilerem Punkteschnitt an – Kontrolle der Halbräume und Konterabsicherung entscheiden über die Schlagzahl.



Der FV Ravensburg geht gegen den 1. FC Normannia Gmünd als Favorit in ein Spiel mit klarer Tabellenlogik. Bringt die Heimelf ihre Ballzirkulation durch, bleibt dem Gast nur eine disziplinierte, konsequente Umschaltstrategie.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr SV Oberachern Oberachern VfR Mannheim VfR Mannheim 14:30 PUSH



Der SV Oberachern misst sich mit dem VfR Mannheim in einem echten Prüfstein für beide Formkurven. Der Abwehrblock der Gäste spricht für Geduld und Effizienz, die Gastgeber müssen über Intensität und Standards Akzente setzen.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen TSV Essingen TSV Essingen 14:30 live PUSH



Der SSV Reutlingen empfängt den TSV Essingen und benötigt Stabilität, um gegen das drittplatzierte, abgeklärte Gästeteam bestehen zu können. Entscheidend werden die Duelle im Zentrum und die Klarheit beim ersten Pass nach Ballgewinn.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSG Backnang TSG Backnang VfR Aalen VfR Aalen 14:30 live PUSH



Die TSG Backnang fordert den ungeschlagenen VfR Aalen und braucht eine nahezu fehlerfreie Defensivleistung. Kann der Spitzenreiter sein Tempo dosieren und die beste Defensive der Liga abrufen, werden wenige Aktionen vor dem Tor genügen.