 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Abstiegskampf beim FC Denzlingen, VfR Mannheim beim Verfolger

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Der 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bringt das Fernduell an der Spitze in Stellung und stellt zugleich die Belastbarkeit des breiten Mittelfelds auf die Probe. Während der VfR Aalen und der VfR Mannheim ihre Serien behaupten wollen, kämpfen gefährdete Teams um dringend benötigte Stabilität – Kleinigkeiten bei Standards und im Umschalten dürften den Ausschlag geben.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
19:00

Der FC Nöttingen will als Fünfter seine Offensivstärke bestätigen, doch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen reist mit robuster Punkteteilungskompetenz an. Setzen die Gastgeber das Zentrum unter Kontrolle, spricht die Statik für klare Spielanteile – der Gast braucht Effizienz und disziplinierte Restverteidigung.

Morgen, 19:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
19:00

Der FC 08 Villingen sucht gegen den Türkischer SV Singen die nächsten Zähler, um oben anzudocken. Die Hausherren bringen mehr Balance ein, während der Aufsteiger mit schwankender Defensive kontern muss – frühe Führung könnte hier das Muster vorgeben.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:00

Der FC Denzlingen steht gegen den 1. Göppinger SV unter Zugzwang und braucht vor allem Fehlerfreiheit in der eigenen Hälfte. Gelingt es den Gästen, ihr knappes Torverhältnis zu bestätigen, werden Standards und zweite Bälle zum Schlüssel.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:00live

Der 1. CfR Pforzheim empfängt den FSV Hollenbach zu einem richtungsweisenden Duell im Mittelfeld. Wer die Flügel besser bindet und im letzten Drittel präziser agiert, verschafft sich Luft vor der Winterphase.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:00

Der Türkspor Neckarsulm will gegen den Karlsruher SC II seine Anfälligkeit minimieren und über Kompaktheit ins Spiel finden. Die Gäste treten mit stabilerem Punkteschnitt an – Kontrolle der Halbräume und Konterabsicherung entscheiden über die Schlagzahl.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
14:30

Der FV Ravensburg geht gegen den 1. FC Normannia Gmünd als Favorit in ein Spiel mit klarer Tabellenlogik. Bringt die Heimelf ihre Ballzirkulation durch, bleibt dem Gast nur eine disziplinierte, konsequente Umschaltstrategie.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
14:30

Der SV Oberachern misst sich mit dem VfR Mannheim in einem echten Prüfstein für beide Formkurven. Der Abwehrblock der Gäste spricht für Geduld und Effizienz, die Gastgeber müssen über Intensität und Standards Akzente setzen.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:30live

Der SSV Reutlingen empfängt den TSV Essingen und benötigt Stabilität, um gegen das drittplatzierte, abgeklärte Gästeteam bestehen zu können. Entscheidend werden die Duelle im Zentrum und die Klarheit beim ersten Pass nach Ballgewinn.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:30live

Die TSG Backnang fordert den ungeschlagenen VfR Aalen und braucht eine nahezu fehlerfreie Defensivleistung. Kann der Spitzenreiter sein Tempo dosieren und die beste Defensive der Liga abrufen, werden wenige Aktionen vor dem Tor genügen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 013.11.2025, 11:00 Uhr
Timo BabicAutor