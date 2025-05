Abstiegskampf beim Bahlinger SC, 1. Göppinger SV beim Vierten

Am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest sicherte sich TSG 1899 Hoffenheim II bereits vorzeitig die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga. Die verbleibenden Spiele sind entscheidend für den Abstiegskampf und die Positionierung in der Tabelle. Insbesondere die Teams im unteren Drittel müssen in den verbleibenden Partien alles geben, um den Abstieg zu vermeiden.