Abstiegskampf bei der TSG Balingen II und beim FC Esslingen

Der VfL Pfullingen feierte am vergangenen Spieltag mit einem 3:1-Auswärtssieg in Berg einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Nun wartet mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ein Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Die Gäste gewannen zuletzt mit 2:1 gegen Echterdingen und wollen den dritten Platz festigen.

Der FC Holzhausen bleibt mit 43 Punkten im Aufstiegsrennen und will seine starke Form gegen TSG Tübingen bestätigen. Nach dem 2:0-Sieg bei den Sportfreunden Dorfmerkingen könnte mit einem Heimsieg die Tabellenführung in greifbare Nähe rücken. Tübingen hingegen verlor zuletzt mit 2:3 gegen Schwäbisch Hall und benötigt dringend Punkte, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.

---