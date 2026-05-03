Abstiegskampf auf Rasen: Drei Punkte sind Pflicht SG Blaues Wunder Hannover reist zum TuS Altwarmbüchen von red · Heute, 07:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Im Kellerduell zwischen TuS Altwarmbüchen und der SG Blaues Wunder Hannover geht es um mehr als nur Punkte. Beide Trainer betonen die Bedeutung der Partie – mit unterschiedlichen Ansätzen.

Wenn die SG Blaues Wunder Hannover am Sonntag beim TuS Altwarmbüchen antritt, ist die Ausgangslage eindeutig – und zugleich brisant. Der Tabellenvierzehnte trifft auf den Sechzehnten, beide Mannschaften stehen im Kampf um den Klassenerhalt unter Druck. Blaues Wunder reist nach der knappen 1:2-Niederlage bei der SG 74 Hannover an, während Altwarmbüchen ein torreiches 5:7 gegen den TSV Bemerode hinnehmen musste.

Für Trainer Leon Erler ist die Marschroute klar: „Wenn man auf die Tabelle schaut, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Sonst wird es sehr schwer, die Klasse zu halten.“ Ein Punkt reicht aus seiner Sicht nicht: „In diesem Spiel helfen uns nur drei Punkte.“ Dabei richtet Erler den Fokus bewusst auf die eigene Leistung und die notwendige Punktausbeute im Saisonendspurt. Die Situation im Tabellenkeller sei eng, auch weil Ergebnisse anderer Teams schwer vorhersehbar seien: „Schützenhilfe ist aktuell nicht wirklich zu erwarten.“ Deshalb müsse seine Mannschaft liefern: „Für uns gilt: Wir müssen auf uns schauen.“