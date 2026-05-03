Abstiegskampf auf Rasen: Drei Punkte sind Pflicht

Im Kellerduell zwischen TuS Altwarmbüchen und der SG Blaues Wunder Hannover geht es um mehr als nur Punkte. Beide Trainer betonen die Bedeutung der Partie – mit unterschiedlichen Ansätzen.
Wenn die SG Blaues Wunder Hannover am Sonntag beim TuS Altwarmbüchen antritt, ist die Ausgangslage eindeutig – und zugleich brisant. Der Tabellenvierzehnte trifft auf den Sechzehnten, beide Mannschaften stehen im Kampf um den Klassenerhalt unter Druck.
Blaues Wunder reist nach der knappen 1:2-Niederlage bei der SG 74 Hannover an, während Altwarmbüchen ein torreiches 5:7 gegen den TSV Bemerode hinnehmen musste.
Für Trainer Leon Erler ist die Marschroute klar: „Wenn man auf die Tabelle schaut, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Sonst wird es sehr schwer, die Klasse zu halten.“ Ein Punkt reicht aus seiner Sicht nicht: „In diesem Spiel helfen uns nur drei Punkte.“
Dabei richtet Erler den Fokus bewusst auf die eigene Leistung und die notwendige Punktausbeute im Saisonendspurt. Die Situation im Tabellenkeller sei eng, auch weil Ergebnisse anderer Teams schwer vorhersehbar seien: „Schützenhilfe ist aktuell nicht wirklich zu erwarten.“ Deshalb müsse seine Mannschaft liefern: „Für uns gilt: Wir müssen auf uns schauen.“
Auch der Blick auf die eigene Form spielt eine Rolle. „Wir haben zuletzt einige Spiele knapp verloren, oft mit nur einem Tor Unterschied. Genau diese Spiele müssen wir jetzt auf unsere Seite ziehen“, sagte Erler.
Personell bleibt die Lage angespannt: „Einige Spieler sind angeschlagen. Es gibt noch ein paar Fragezeichen, aber das darf keine Ausrede sein.“
Auf der anderen Seite erwartet Sebastian Schmidt, Trainer des TuS Altwarmbüchen, ein intensives Duell: „Am Wochenende erwartet uns der nächste Abstiegskracher gegen Blaues Wunder.“ Nach der Niederlage im Hinspiel fordert er eine Reaktion: „Jetzt erhoffe ich mir eine Reaktion und ein Stück weit Wiedergutmachung.“
Auch bei den Gastgebern gibt es personelle Fragezeichen: „Viele Spieler sind angeschlagen und haben kleinere Blessuren. Ob sie bis Sonntag fit werden, wird sich zeigen.“
Schmidt sieht dennoch Chancen für sein Team – auch aufgrund der Rahmenbedingungen: „Ich sehe uns aber in einer gewissen körperlichen Überlegenheit, und auf Rasen, wo der Ball nicht ganz so schnell läuft, kann das ein Vorteil für uns sein.“
Anstoß der Partie ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Altwarmbüchen.