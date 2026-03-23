Abstiegskampf angenommen: Ippensen/Wohnste triumphiert auswärts

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Nach zwei guten Leistungen, die jedoch nicht mit Punkten belohnt wurden, gelingt es der SV Ippensen/Wohnste im Bezirksligaspiel durch einen 2:0-Sieg beim FC Verden II endlich, einen Dreier gegen eine höher platzierte Mannschaft einzufahren.

Den Gästen aus Ippensen und Wohnste gelang es von Partiebeginn an, die spielstarken Verdener so zu stören, dass sie kaum zur Entfaltung kamen. Da man die Offensive der FC-Reserve jedoch nicht ganz ausschalten konnte, kam es trotzdem zu ein paar Gelegenheiten der Gastgeber.

Gerade in der Mitte des ersten Durchgangs, als die Verdener ihre beste Phase des Spiels hatten, hätte durchaus das 1:0 fallen können, doch SV-Keeper Tom Ole Steffen war auf der Hut und ließ sich weder von Nathaniel Pfajfer noch von Lasse Metzing bezwingen.

Auch eine Szene, als Matti Kaiser im Strafraum den Ball an den angelegten Arm bekam, lief glimpflich für die SV. Schiedsrichter Henrik Hartmann gab zu Recht keinen Elfmeter.

Eine Minute vor dem Pausenpfiff fiel dann das 0:1. Nach einer Ecke von der rechten Seite stand Niclas von Wolff goldrichtig am kurzen Pfosten und köpfte den Ball zur Pausenführung der Gäste ein.

Zwei Spielhälfte bleibt ohne nennenswerte Torchancen



Nach dem Seitenwechsel merkte man den Verdenern an, dass sie sich in der Kabine viel vorgenommen hatten. Gerade in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn war die Laufbereitschaft der Platzherren unglaublich hoch. „Da hat man gemerkt, dass sie das Spiel an sich reißen wollten“, meinte Matthias Kaiser, Fußball-Obmann der SV Ippensen/Wohnste.

Doch Torchancen resultierten nicht daraus. Aber auch Ippensen/Wohnste schaffte es nicht, aus den sich bietenden Kontergelegenheiten etwas zu machen. So blieb nahezu die gesamte zweite Spielhälfte ohne nennenswerte Torszenen.

„Wir haben hinten dichtgemacht“, so Kaiser. „Auch wenn Verden die meiste Zeit in unserer Hälfte war, hatte man nie das Gefühl, dass wir schwimmen.“

„Ein gutes Beispiel, wie man Abstiegskampf annehmen kann“



Und wie schon im ersten Durchgang fiel auch im zweiten kurz vor dem Abpfiff das Tor für die Gäste, das diesmal die endgültige Entscheidung brachte. Und wieder war es von Wolff, der nach der Vorarbeit der beiden eingewechselten Spieler Ole Brüggmann und Marius Schönfeld nur noch zum 0:2-Endstand einschieben musste.

„Das war ein verdammt wichtiger Sieg“, meinte Kaiser nach der Partie. „Jeder hat alles reingeworfen und am Ende waren alle kaputt. Das war ein gutes Beispiel, wie man Abstiegskampf annehmen kann“, so der SV-Fußball-Obmann, dessen Mannschaft durch den Dreier auf Platz neun der Bezirksliga nach oben klettert.

Am nächsten Sonntag erwartet die SV Ippensen/Wohnste ein Duell mit dem TV Sottrum. Der Gegner aus dem eigenen Landkreis hat zwar einen Zähler weniger auf dem Konto als die SV, allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert, sodass man mit Fug und Recht von einem wegweisenden Spiel reden kann.